El Gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, destacó la relevancia de la participación de la provincia en la agenda internacional, señalando la oportunidad que representa su próxima gira junto a otros cinco gobernadores.

En declaraciones con el móvil de Canal 13, Orrego subrayó: “En estos tiempos que además no solo me toca ir a mí, sino a cinco gobernadores más, vamos con una enorme oportunidad porque se ha hecho una agenda muy comprimida, muy fuerte y muy importante, donde vamos a tener reuniones no solo grupales, sino bilaterales con muchas empresas importantes de la minería en el mundo, casi todas les diría”.

El mandatario expresó su convicción de que la visibilidad de San Juan en el ámbito internacional es fundamental para el desarrollo de la provincia. “Siempre poner a San Juan en la agenda internacional es muy importante, sobre todo para los tiempos que vienen”, enfatizó Orrego.

Las palabras del Gobernador Orrego se dieron en el último operativo de abordaje territorial del año, llevado a cabo en la escuela Edison, un centro educativo con una historia particular que incluye otros nombres, como la Escuela Superior Mariano Necochea y la Escuela Santiago Paredes. Este operativo, que se realizó en colaboración con diversas oficinas del gobierno provincial, tuvo como objetivo acercar servicios y trámites a los vecinos de la zona.

“Estamos en un lugar emblemático que, por su historia y múltiples nombres, tiene un valor especial. Esta escuela, además de su nombre original de Necochea, se ha convertido en un punto de referencia para la capacitación y el acceso a servicios”, comentó.