El gobernador y líder del espacio Por San Juan, Marcelo Orrego, pasadas las 21 de este domingo salió a reconocer que la fuerza que lidera se quedó con el segundo lugar obtenido en las elecciones 2025. El oficialismo provincial achacó el segundo lugar a la polarización.

Orrego admitió el segundo lugar en el bunker al mencionar: “Un resultado a favor de Fuerza Patria, nosotros hemos salido en segundo término. También en tercer término La Libertad Avanza”.

“Fue una elección nacional sumamente polarizada, donde en San Juan se nota esa polarización. Ha sido una elección donde hemos puesto todo el esfuerzo y además hemos conservado un legislador nacional”, destacó el gobernador.

Acto seguido, Orrego agradeció a los candidatos que tuvo el frente y sostener: “Quiero decirles que estoy orgulloso de tener estos candidatos que pusieron alma, corazón y vida. Ha sido una polarización muy importante donde en San Juan se ha roto esa polarización y hemos logrado ocupar un lugar muy importante”.

“Fue una elección muy difícil de leer. Quiero agradecer a todos los sanjuaninos que han confiado en este proyecto y también agradecer a cada uno de los sanjuaninos y sanjuaninas que permanentemente siguen este espacio, que está pensando todos los días en cómo mejorar la vida de los sanjuaninos. Vamos a seguir trabajando con la misma humildad que venimos haciéndolo, pensando siempre en cada una de las familias sanjuaninas”, dijo Orrego.