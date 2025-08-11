Este lunes, el gobernador Marcelo Orrego se refirió a los dichos del presidente Javier Milei durante la cadena nacional. En este sentido, sostuvo que el mensaje presidencial no lo sorprendió y remarcó que su compromiso está ligado a los intereses de San Juan.

Al ser consultado sobre el discurso, Orrego expresó: “El Presidente reiteró lo que viene planteando hace tiempo. No me sorprendió”. Y agregó: “Siempre es importante escuchar al Presidente, sobre todo cuando elige una cadena nacional”.

Respecto al pedido de Milei para que los legisladores acompañen sus propuestas, el gobernador afirmó: “Tienen total libertad para expresarse. Mi único compromiso es con San Juan y lo voy a defender con convicción”.

Por último, destacó la importancia del interior del país: “Argentina es mucho más que la provincia de Buenos Aires. Las verdaderas potencialidades están en el interior. El desarrollo tiene que ver con la producción, la minería, Vaca Muerta y el agua”.