Orrego dio su postura sobre el discurso de Milei en cadena nacional
El gobernador Marcelo Orrego señaló que no le sorprendió nada del mensaje presidencial, pero que su prioridad es el interés de los sanjuaninos
Este lunes, el gobernador Marcelo Orrego se refirió a los dichos del presidente Javier Milei durante la cadena nacional. En este sentido, sostuvo que el mensaje presidencial no lo sorprendió y remarcó que su compromiso está ligado a los intereses de San Juan.
Al ser consultado sobre el discurso, Orrego expresó: “El Presidente reiteró lo que viene planteando hace tiempo. No me sorprendió”. Y agregó: “Siempre es importante escuchar al Presidente, sobre todo cuando elige una cadena nacional”.
Respecto al pedido de Milei para que los legisladores acompañen sus propuestas, el gobernador afirmó: “Tienen total libertad para expresarse. Mi único compromiso es con San Juan y lo voy a defender con convicción”.
Por último, destacó la importancia del interior del país: “Argentina es mucho más que la provincia de Buenos Aires. Las verdaderas potencialidades están en el interior. El desarrollo tiene que ver con la producción, la minería, Vaca Muerta y el agua”.