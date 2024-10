El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, formó parte del "Argentina Day", un importante evento celebrado en la embajada argentina en Londres. La actividad principal consistió en un panel de gobernadores, al que asistieron más de 150 empresarios de la Bolsa de Metales de Londres, así como ejecutivos de destacadas empresas mineras y estudios jurídicos internacionales con sede en la capital británica. El moderador del panel fue Kevin Fox (ex Rio Tinto).

El evento de este martes fue organizado por la Embajada Argentina, desde donde se destacó el elevado interés que generaron las oportunidades de inversión en Argentina, especialmente tras la sanción del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). La embajadora Mariana Plaza expresó que la capacidad de la embajada fue desbordada por la cantidad de invitados, reflejando el entusiasmo de la comunidad empresarial internacional por las posibilidades que ofrece.

En el inicio de la jornada, la embajadora Mariana Plaza, dio palabras de bienvenida. Luego hizo lo propio la embajadora en Argentina, Kristy Hayes. Posteriormente habló el secretario de Finanzas de la Nación, Pablo Quirno, y luego el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero. Esta introducción dio paso al panel con los gobernadores de la Mesa del Litio y del Cobre. Estuvieron presentes en este contexto, además de Orrego, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, de Catamarca, Raúl Jalil, de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de Río Negro, la secretaria Andrea Coffini.

A su turno, el gobernador Orrego expresó: “En San Juan queremos y debemos hacer Minería, es estratégico y necesario pues el 83% de nuestro territorio son montañas, que atesoran grandes recursos minerales”.

Continuó diciendo que “hay un 14% de nuestro territorio con desiertos, y es ahí donde surge la oportunidad para las Energías Renovables, en particular la energía solar”.

Por otro lado, aseguró que “San Juan ha mantenido una política minera continua por más de 40 años, superando diferencias políticas y convirtiéndola en una verdadera política de estado. El gobierno actual sigue garantizando el respeto a la inversión privada, estabilidad normativa y seguridad jurídica en la legislación minera provincial”.

Continuó diciendo que “el mundo enfrenta grandes desafíos en la reducción de la huella de carbono, y para ello es esencial avanzar en la transición energética, la electromovilidad y el uso de energías limpias. La minería desempeña un papel clave al suministrar los minerales necesarios, como el cobre y el litio, cuya demanda es cada vez mayor. Hoy en día, hablar de medio ambiente implica también hablar de minería”.

“Siempre sostengo que el litio es un mineral "táctico" debido a su creciente demanda, pero el cobre es "estratégico", ya que no existen metales o tecnologías más económicas que lo reemplazan como conductor. En este escenario, el mundo enfrenta una demanda de cobre superior a la oferta actual, lo que hace urgente identificar nuevas fuentes”.

Para finalizar dijo: “Nos proponemos, a partir de mejores condiciones macroeconómicas que muestra Argentina, extender la vida útil de las minas de oro y plata que están en operación, ampliar y sostener las exploraciones de nuevos yacimientos mineros y principalmente comenzar con la construcción de nuevas minas para producir cobre.

El gobernador Orrego forma parte de la comitiva integrada por la embajadora argentina en Reino Unido, Mariana Plaza; los gobernadores de Salta, Jujuy, Mendoza y Catamarca, que conforman junto a San Juan, la Mesa del Cobre. Esto, en el marco de la London Metal Exchange Week, evento que congrega a los principales actores e inversores mineros de Europa y el mundo entero. Este viaje fue financiado por el Consejo Federal de Inversiones.