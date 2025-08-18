Horas después de haberse conocido los nombres que encabezan la nómina de candidatos a diputados nacionales por el frente Por San Juan que lidera el gobernador Marcelo Orrego, fue el mismo mandatario el que esgrimió las primeras definiciones con tono de campaña. Hubo elogios para el vicegobernador Fabián Martín, quien se convirtió en el primer candidato a diputado nacional por esa lista.

“Veníamos sostenido desde el primer día que aquella persona que tuviese un estado de instalación, que le ofreciera a los sanjuaninos esa voz firme en el Congreso, era quien tenía que encarar este proyecto”, empezó Orrego referenciando al candidato a diputado.

Sobre la forma en la que se llegó a elegir al tridente titular de Por San Juan, sostuvo: “No somos personas que no escuchamos, escuchamos a la parte empírica que son las consultoras, se lo preguntamos a la gente. Fabián es sólido, es consistente y es querido”.

Orrego tuvo palabras de elogio para Martín, con quien viene trabajando desde hace muchos años, inclusive antes que el rivadaviense sea intendente de aquel departamento. “Venimos trabajando desde hace mucho tiempo, va a encabezar bien la lista. Nosotros no titubeamos con esto, la persona que esté para defender a San Juan es la correcta. Claramente Fabián Martín es la persona indicada para defender a San Juan. Nosotros tenemos una visión muy clara, Fabián está preparado para asumir, es sólido”.

En esa línea, el gobernador añadió que “si hay alguien que tiene claro este proyecto, porque además lo hemos gestado mucho, es Fabián Martín. Tanto Fabián como Laura Palma (segunda en la lista), van a salir a encabezar esta lista” y agregó que “si Fabián está al lado mío, además de ser una persona proba en todo, es una persona que comprende a San Juan”.