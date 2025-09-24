El gobernador Marcelo Orrego encabezó la reapertura de las compuertas del Dique Partidor San Emiliano, una obra de gran envergadura que demandó tres meses de ejecución y una inversión de 433 millones de pesos por parte de la Provincia.

“Hemos podido refaccionar las 9 compuertas que tiene el repartidor, que es el corazón del valle productivo de San Juan”, destacó Orrego, subrayando que se trata de una intervención que no se realizaba desde hace 70 años.

El mandatario hizo hincapié en la importancia de la obra para garantizar la trazabilidad en el tiempo y el cuidado del agua, un recurso vital para la provincia. “Hoy cuidar el agua es muy importante. Estamos cumpliendo a rajatabla cada uno de los puntos que tiene ese programa. Con una vida que salvemos, amortizamos cualquier gasto, porque esto es una inversión y no un gasto”, afirmó.

Orrego recordó que los fondos invertidos representan un esfuerzo conjunto de todos los sanjuaninos y que el objetivo es asegurar la distribución equitativa y eficiente del recurso hídrico en los departamentos que dependen del partidor.

Con la modernización de las compuertas, el Gobierno provincial busca fortalecer la infraestructura hídrica y dar respuesta a las necesidades del sector productivo en un contexto de creciente demanda y de conciencia sobre el cuidado del agua.