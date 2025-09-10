El gobernador Marcelo Orrego encabezó la apertura oficial de la ampliación, refacción y refuncionalización del Instituto Superior de Educación Física (ISEF). Las obras modernizaron la infraestructura de la institución, que ahora cuenta con más y mejores espacios para la formación académica y deportiva de los estudiantes.

Durante el acto, Orrego destacó la importancia de la inversión educativa: “Hoy honramos la historia de este instituto que nació en 1982 y que ha formado a innumerables estudiantes y profesores. Con esta obra rendimos homenaje a quienes estuvieron, a quienes están y a quienes vendrán. La educación es prioridad de nuestro gobierno, junto con la salud, la seguridad y el empleo”.

El vicegobernador Fabián Martín también subrayó el esfuerzo de la provincia para sostener la obra pública. “Gobernar con menos recursos que los anteriores no nos frenó: activamos al cien por ciento la obra pública, recuperamos miles de puestos de trabajo y seguimos apostando a la educación. A pesar de que Nación cortó fondos, la provincia sostiene programas esenciales con recursos propios”, expresó.

La intervención contempló 1.125 metros cuadrados cubiertos nuevos y la refacción de otros 2.225 metros cuadrados, sumando un total de 3.350 metros cuadrados renovados. Entre las mejoras se destacan un playón polideportivo, aulas abiertas, un salón de educación física, circulaciones accesibles y un sistema de ventilación cruzada que optimiza iluminación y confort climático. Con esta obra, el gobierno provincial busca fortalecer la preparación de futuros profesionales de la educación física en un entorno moderno y seguro.