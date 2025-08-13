Este martes, el gobernador Marcelo Orrego encabezó en Villa Flora, Rivadavia, la inauguración de 10.200 metros cuadrados de pavimento, una obra que, según destacó, había quedado fuera de los planes en gestiones anteriores. Acompañado por el intendente Sergio Miodowsky y el vicegobernador Fabián Martín, el mandatario resaltó que este tipo de trabajos “mejoran la calidad de vida de la gente y a eso hemos venido”.

Orrego subrayó que, a diferencia de épocas en las que la Nación aportaba el 80% de los fondos a través del programa de soja o en que la inversión se dividía con los municipios, la provincia hoy financia el 100% de estas obras urbanas. “Es una forma de extenderle el brazo a todos los intendentes de San Juan”, afirmó.

El gobernador señaló que el plan de obra pública provincial va más allá de la pavimentación. Entre los proyectos en marcha mencionó:

La finalización de un centro de asistencia primaria de salud.

La licitación para nuevos consultorios externos en el Hospital Rawson.

El reacondicionamiento del Faunístico y el Jardín de los Poetas.

Avances en el complejo La Ramada y el programa Casa Activa.

En materia vial, remarcó la importancia estratégica de la Ruta 40 como corredor de conectividad y turismo. Explicó que ya se cumplieron dos certificados de pago a la empresa contratista y que se espera avanzar de forma progresiva tras el cambio en la fuente de financiamiento. “Es una ruta que le importa tanto al gobernador de Mendoza como a quien le habla”, dijo.

Orrego también puso en valor el liderazgo de San Juan en energía fotovoltaica y anunció la colocación de paneles solares en la autopista. Además, informó que desde China llegará próximamente una laminadora para paneles solares, lo que permitirá avanzar hacia una producción más completa. “Va a ser un antes y un después para San Juan. El día de mañana podemos pensar en comprar el silicio, hacer la celda y comercializar paneles solares”, proyectó.