El gobernador sanjuanino Marcelo Orrego, continúa desarrollando una intensa agenda en Australia del Sur con importantes vinculaciones con el sector público y privado de este país.

Entre las diversas reuniones mantenidas por Orrego junto al embajador argentino en Australia Maximo Gowland, destaca la que fue con Australia-Latín America Business Counsil.

La ALABC es una cámara empresarial que aglutina compañías que operan tanto en Australia como en América Latina y busca desarrollar vinculaciones con Argentina, particularmente en el sector minero, de energías renovables y en agroindustria.

El equipo de ALABAC estuvo encabezado por su CEO Kim Prior junto a directores de la institución. La oportunidad sirvió para abordar un programa de trabajo que permita ofrecer vinculaciones entre empresas australianas con experiencia desarrollada en grandes servicios mineros y que buscan socios locales para instalarse en San Juan.

La ALABAC invitó a la provincia a sumarse a su espacio en la próxima feria IMARC que se realiza a mediados de octubre en Sydney. Al mismo tiempo el Gobernador y los ministros invitaron a participar del próximo FNS Forum en el mes de noviembre y de la Expo Minera San Juan 2026 en mayo próximo.