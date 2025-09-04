El gobernador Marcelo Orrego encabezó este martes la presentación de los candidatos de la lista “X” San Juan, en un acto realizado en el club Mocoroa, donde reiteró su compromiso con la defensa de los intereses provinciales y llamó a fortalecer la representación legislativa.

“Para este Gobierno significa poder contar con más diputados. Que cuando se sienten en la banca van a pensar solamente en las cosas que nos benefician a los sanjuaninos”, afirmó el mandatario en su discurso. En ese sentido, sostuvo que la prioridad de su gestión sigue siendo la provincia: “Vamos a poner el mejor equipo en la cancha. Lo primero es San Juan, siempre la prioridad es la provincia”.

Durante la presentación, Orrego destacó la figura del candidato a diputado nacional y actual vicegobernador, Fabián Martín, a quien definió como “un hombre que tiene equilibrio, compromiso y conoce a San Juan como la palma de su mano”.

El gobernador también repasó logros de su administración, pese a las limitaciones presupuestarias: “Nos decían que era imposible un montón de cosas como el boleto educativo gratuito, la cantidad de líneas de crédito y la obra pública. Y no contamos con los mismos recursos que otras administraciones: yo administro un 60% de lo que se administraba antes y no se paró nada gracias a Dios”.

En esa línea, remarcó que todo se sostiene con recursos propios: “No recibo transferencias discrecionales, no recibo fondo de conectividad, ni incentivo docente, no recibimos subsidio al transporte y la provincia sigue avanzando. Es en honor al esfuerzo de cada uno de los sanjuaninos”.

Finalmente, Orrego aseguró que el mayor sostén de su gestión es la confianza de la ciudadanía: “No cuento con todo eso, pero cuento con el apoyo de todos los sanjuaninos y eso me impulsa a seguir adelante”, concluyó.