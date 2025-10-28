Orrego se suma a la reunión de gobernadores con el presidente Milei

Después de ganar las elecciones legislativas en buena parte de la Argentina, el presidente Javier Milei comenzó con un fuerte acercamiento con los gobernadores, consciente de que necesitará su apoyo para lograr la aprobación legislativa de sus proyectos. En medio de este intento de mejorar la relación con los mandatarios, Milei invitó a los gobernadores, incluyendo al sanjuanino Marcelo Orrego, a una reunión que se hará este jueves en Casa Rosada.

Durante la tarde de este martes, desde el Gobierno de San Juan informaron que Presidencia le extendió una invitación a Orrego para que participe de este encuentro que está previsto para el jueves a las 17. Se espera que además de Milei, participen en la reunión el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Economía, Luis “Toto” Caputo y del Interior, Lisandro Catalán, un funcionario con el que Orrego mantiene una buena relación.

Además de los funcionarios nacionales, se espera que participen más de 15 gobernadores de diferentes provincias. Se habla de que, además de Orrego, podrían participar Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Claudio Poggi (San Luis) y Carlos Sadir (Jujuy).

Alfredo Cornejo también está invitado, pero tiene un compromiso contraído antes, por lo que se espera que en su lugar envíe a su vice, Hebe Casado. Además, en el caso del mandatario de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, tenía previsto un encuentro con Caputo en Hacienda, por lo que se cree que podría sumarse a esta reunión.

Este cónclave de los gobernadores con el presidente llega después de que el domingo, tras ganar las elecciones, aseguro: “Nos alegra saber que en muchas provincias la segunda fuerza no fue el kirchnerismo, sino el oficialismo provincial. Oficialismos que son actores racionales, pro-capitalistas, y a los que uno más uno les da dos. Es por eso que queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir en conjunto estos acuerdos. En definitiva, ahora sí podremos traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo”, dijo Milei en una clara invitación al diálogo que le posibilite, entre otros objetivos, aprobar la reforma labora que impulsa el gobierno nacional.