El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, se refirió a las versiones que indican que el Gobierno nacional trabaría en la Aduana la llegada de materiales destinados a la construcción del radiotelescopio chino en Barreal, departamento Calingasta.

Orrego recordó que el acuerdo que dio origen al proyecto fue firmado “durante la presidencia de Macri con cancillería y el gobierno de China, donde participó la Universidad”, y sostuvo que hasta el momento no recibió ninguna notificación oficial. “Solamente ha sido información extraoficial. Lo que tengo que hacer yo, es ser prudente”, afirmó.

El mandatario sanjuanino reconoció que el proyecto despierta atención internacional. “Sé que en este caso el Estado americano tiene una mirada puesta ahí, pero es un tema que deberíamos poder resolver rápidamente. No creo que haya nada que se superponga a otro tipo de interés”, declaró el máximo mandatario provincial.

En ese sentido, destacó la importancia estratégica del emprendimiento al mencionar que “San Juan tiene uno de los cielos más limpios del mundo y ese radiotelescopio, el más grande del Cono Sur, está en una situación que se debe resolver”.

Finalmente, Orrego subrayó que la provincia acompañará el proceso con cautela: “Si hay que sentarse en una mesa a dialogar, escuchar y ver qué sucede, se hará. Pero interferir en cuestiones de cancillería no me parece, no sería una buena idea”.