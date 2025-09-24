Esta semana Marcelo Orrego tendrá una agenda marcada por los viajes fuera de San Juan. Su primer compromiso demandará su presencia en San Carlos de Bariloche, para luego trasladarse a Buenos Aires. El objetivo principal es reunirse con otros gobernadores.

El propio jefe de Estado Provincial había anunciado estas actividades en conferencia de prensa. Primeramente viajará en avión a la mencionada ciudad de la provincia de Río Negro. Allí formará parte del XXVIII Foro de Garantía y Financiamiento.

En ese marco se reunirá con gobernadores de otras provincias, luego del veto de la Casa Rosada a la Ley de Reparto de Fondos de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), el cual fue rechazado por el Senado posteriormente. Cabe recordar que la misma había sido impulsada por 23 mandatarios provinciales y el jefe de gobierno porteño.

Luego de presentarse en el sur argentino, Orrego partirá hacia Buenos Aires. Esta vez el motivo será la Feria Internacional de Turismo, en donde visibilizará todas las bondades que le ofrece San Juan a todos los turistas.