Continuando con la agenda enmarcada en la semana de la Conferencia “Copper to the World”, el gobernador Marcelo Orrego fue recibido por los ministros de Comercio e Inversiones y funcionarios del Departamento de Salud del Estado de South Australia.

En la recta final de su visita a la ciudad de Adelaida, capital de South Australia y principal productor de cobre de este país, Marcelo Orrego continuó en la búsqueda de compartir experiencias y conocer las mejores prácticas internacionales.

Muy en línea con similitudes de matriz productiva sanjuanina, esta provincia -que es la principal productora de vinos y de energías renovables de Australia-, ofrece la oportunidad de proyectar cómo podría ser San Juan en algunas décadas con el desarrollo minero.

Es por ello que el gobernador aprovechó la oportunidad de mantener reuniones con el ministro de Comercio e Inversiones de South Australia, Joe Szakacs, con quien pudieron dejar sentadas bases de intercambio y colaboración en materia de internacionalización de proveedores mineros, desarrollo de nuevas tecnologías productivas y penetración de la energía renovable, en particular de la energía solar.

Szakacs estuvo acompañado del director de la Agencia de Inversiones de South Australia.

Otra área que despertó interés para el gobernador sanjuanino, y que fue abordada con autoridades del Departamento de Salud, resultó ser el conocimiento del modelo sanitario en hospitales públicos que tienen implementado en South Australia y cómo la minería ha contribuido. Esta colaboración, a partir de acuerdos de aplicación o adelantos para compensación de las regalías mineras, destinados a mejorar la infraestructura de centros de salud pública. De hecho, el “Adelaida Royal Hospital”, que es el hospital público de mayor inversión y envergadura en el Hemisferio Sur, fue construido con un formato de financiamiento por programa PPP con garantía en regalías mineras.

Con estas actividades, Orrego cierra una semana de gran aprovechamiento visitando Australia, para continuar con la instalación internacional de la provincia, lo que ha sido una bandera destacada del mandatario en estos primeros años de su gestión.