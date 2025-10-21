En la recta final hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre, la zona noroeste de Capital se convirtió este lunes en el epicentro de la actividad política provincial. El gobernador Marcelo Orrego recorrió el barrio Mutual Banco San Juan I y alrededores junto a los candidatos a diputados nacionales del Frente X San Juan, Fabián Martín, Laura Palma y Federico Rizo, en una jornada marcada por el contacto directo con los vecinos.

Durante la caminata, el gobernador llamó a la participación ciudadana en los comicios del próximo domingo. “Pedirles a los sanjuaninos y sanjuaninas que vayan a votar el domingo. Es muy importante poder contar con un porcentaje interesante de participación”, expresó Orrego, quien estuvo acompañado también por la intendenta de Capital, Susana Laciar.

Los vecinos agradecieron a las autoridades por las obras de iluminación LED recientemente inauguradas, que permitieron alcanzar el 100% de cobertura en Capital. “Tenemos nueva luminaria y eso ha beneficiado a la seguridad del barrio. Debe ser uno de los barrios más seguros de la provincia”, destacó Edith Linares, una de las vecinas presentes.

Además, los capitalinos valoraron los trabajos de pavimentación realizados en arterias clave como Avenida Libertador, Las Heras, Córdoba y Paula Albarracín de Sarmiento, considerados “históricos” por los propios habitantes de la zona.

En ese contexto, Orrego afirmó: “Nuestros candidatos serán defensores firmes de los intereses de San Juan. Pedimos a los vecinos que nos acompañen para contar con representantes que respondan solo a la provincia. Esa es la única bandera que llevamos en el pecho”.

Boleta Única Papel

El mandatario y los candidatos aprovecharon la visita para informar sobre el nuevo sistema de votación, la Boleta Única Papel, que debutará este domingo. “Es un sistema efectivo, utilizado en más del 90% del mundo, pero esta será nuestra primera experiencia. Es importante que la gente sepa cómo votar. Vamos a ahorrar mucho dinero y evitar prácticas poco transparentes del pasado”, destacó el gobernador.

Fabián Martín, por su parte, subrayó que el frente “no representa ningún lineamiento nacional, ni el kirchnerismo ni el mileísmo”, y agregó: “Nuestro único compromiso es con los sanjuaninos, nadie nos va a decir qué hacer ni cómo actuar”.

En tanto, Laura Palma pidió disculpas a los vecinos “donde no hemos podido llegar, porque fue una campaña muy corta”, y reiteró el compromiso del frente “con los jubilados y con la emergencia en discapacidad”.

La intendenta Susana Laciar cerró la actividad destacando el trabajo conjunto entre provincia y municipio: “Nuestra mejor campaña es la gestión, el día a día. Necesitamos diputados nacionales que lleven al Congreso una mirada federal y respetuosa de San Juan”.

Finalmente, Orrego concluyó: “San Juan es una provincia ordenada, con disciplina fiscal y un gobierno que administra prioridades. Apostamos a la salud, la educación, la seguridad y la producción, siempre cuidando los puestos de trabajo. El domingo, los sanjuaninos tienen la oportunidad de seguir construyendo ese camino”.