En el ex Club Los Andes, ubicado en Rawson, este miércoles cerró la campaña electoral el Frente Por San Juan. De cara a las elecciones legislativas que se celebrarán el domingo, el gobernador Marcelo Orrego lideró el acto, siendo secundado por los candidatos: Fabián Martín, Laura Palma y Federico Rizo.

Al momento de tomar el micrófono para cerrar el acto, el líder de Producción y Trabajo expresó: "Quiero decirles, con mucha humildad, pero con todo el sentimiento, el enorme agradecimiento que tengo a toda la militancia, pero también a cada uno que en sus casas nos han atendido y nos han recibido con un abrazo, porque hemos recibido cariño de muchos sanjuaninos. De este modo, hemos puesto, de una vez por todas, a la política en un lugar fuera del diccionario de las malas palabras, para ponerla en ese lugar tan importante que es resolver los problemas de la gente"

Incluso apuntó fuerte cuando confesó: "20 años esperando este momento y 20 meses desde que comenzamos. Hoy tenemos el primer test, tenemos la primera prueba de como venimos realizando la gestión. Ustedes saben por qué muchas veces lo hemos hablado, que nos ha tocado gobernar en el peor momento de la historia, ser gobierno de la Provincia, en la peor crisis de la historia de la argentina, pero ¿saben qué?, nosotros nos hemos preparado para este momento"

"Si se puede vivir mejor en San Juan y con menos recursos. Si podemos estar a la altura de las circunstancias de los nuevos tiempos. La política que nosotros practicamos alegría, no con cara de traste. La practicamos con alegría y por eso estamos acá, estamos todos unidos abrazándonos, estamos todos unidos sabiendo que hemos puesto todo el esfuerzo, toda la dedicación y mucho laburo para poder estar acá y estar comenzando ese proceso de cierre de elecciones. Las elecciones se terminan en el momento en que se cuenta el último voto, así que tenemos que estar como ángeles custodiando cada uno de los votos. Ese domingo, en las urnas, ese día va a ser un día especial, pero no solo para nosotros sino para cada uno de nuestros comprovincianos, porque saben de buena fe que nosotros hemos venido a trabajar por y para la gente, por esos nuestros candidatos saben que la única bandera que llevan es la de San Juan y no hay otro compromiso más"

El primero en la lista, Fabián Martín, comenzó su alocución agradeciendo a la militancia que se hizo presente en el complejo deportivo de Rawson. Luego expresó: “Los sanjuaninos nos jugamos el domingo una historia importante. Necesitamos llevar al Congreso Nacional a aquellos que tenemos una sola bandera, la bandera de los sanjuaninos, ese es nuestro primer compromiso. Vamos a defender a San Juan hasta dar la vida si es necesario. En segundo lugar, este equipo de trabajo, con todos ustedes adentro, liderados por el gobernador Marcelo Orrego, en apenas 20 meses y con plenos recursos, tiene una gestión para mostrar: más obras para San Juan, hospitales, escuelas, pavimento, ruta, centros de salud. Con menos recursos, esta es una gestión que ha puesto a la educación como eje central, sabiendo que si se apuesta a la educación, estamos apostando al futuro de San Juan. Por eso, con menos recursos logramos hacer algo que otros, con más recursos, decían que era imposible: el boleto escolar gratuito para estudiantes y docentes, este gobernador lo logró”