El gobierno de Javier Milei atraviesa el momento más delicado en términos de credibilidad desde su llegada a la Casa Rosada. El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, se derrumbó un 8,2% en septiembre y quedó en 1,94 puntos, perforando por primera vez la barrera de los dos puntos.

El desplome se da en un contexto de economía ajustada, salarios que no logran recomponer lo perdido frente a la inflación, el revés electoral en la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre y los ruidos internos generados por el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El relevamiento se realizó entre el 5 y el 15 de septiembre, sobre mil casos en todo el país, antes de que se conociera el acuerdo entre Milei y Donald Trump para financiar parte de la deuda argentina y antes del fugaz esquema de retenciones cero, que duró apenas tres días.

Una señal de alarma para la Rosada

El nuevo registro coloca a Milei en una zona peligrosa: el índice es 31,9% menor al que tenía Mauricio Macri en septiembre de 2017 y apenas 23,1% superior al de Alberto Fernández en septiembre de 2021. El libertario ya dejó atrás la luna de miel con buena parte de la sociedad y enfrenta una tendencia descendente en todos los indicadores.

Los cinco subíndices que componen el ICG cayeron:

Honestidad de los funcionarios: 2,44 puntos (-3,7%).

Capacidad para resolver problemas: 2,38 (-3,1%).

Eficiencia en el gasto público: 1,87 (-11,2%).

Evaluación general del gobierno: 1,57 (-11,5%).

Preocupación por el interés general: 1,47 (-15,1%).

Un contraste generacional

El único segmento que mostró un repunte fue el de los jóvenes de 18 a 29 años, donde la confianza subió 17,1% hasta los 2,47 puntos, superando el promedio general. En cambio, entre los adultos de 30 a 49 años cayó 10,1% (1,87 puntos) y entre los mayores de 50 años retrocedió 12,5% (1,89 puntos).

Por género, el índice se retrajo 12,4% entre los hombres (2,12 puntos) y apenas 2,2% entre las mujeres (1,76 puntos).

El desafío que viene

La derrota electoral en Buenos Aires encendió alarmas en la Casa Rosada, pero el malestar parece más profundo. El ICG acumula dos caídas consecutivas (-13,6% en agosto y -8,2% en septiembre) y el promedio de la gestión Milei (2,46 puntos) ya perforó el de Macri en igual período (2,60) y se acerca al de Fernández (2,14).

Con un Congreso fragmentado y sin un horizonte económico claro, Milei encara el tramo final de su mandato con un reto central: evitar que el malestar social se transforme en deslegitimación política, un camino que ya recorrieron sus antecesores en sus segundos años de gobierno.

