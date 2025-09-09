La Cámara de Diputados se convirtió en el nuevo escenario de disputa política. La comisión que investiga el caso $Libra será el espacio donde la oposición intentará intensificar la presión sobre el Gobierno nacional que lidera Javier Milei. El primer paso será este martes a las 16, con la presencia de funcionarios y exfuncionarios ligados a la Oficina Anticorrupción (OA).

Los convocados son Alejandro Melik, actual titular de la OA; Florencia Zicavo, exintegrante de la disuelta Unidad de Investigación de $Libra en el Ministerio de Justicia; y los exfuncionarios Luis Villanueva y José Mazzoni. El objetivo: reconstruir cómo se manejó la causa en sus primeros meses.

Desde el oficialismo interpretan la movida como un intento de desviar el foco de la agenda, justo cuando el presidente Javier Milei busca recomponer el terreno económico tras la derrota electoral y las turbulencias cambiarias. Sin embargo, el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), fue categórico: “Lo primero que debería corregir Milei es la permanente actitud de evadir explicaciones frente a las sospechas de violar la ley de Ética Pública”, sostuvo en redes sociales.

Ferraro agregó que “si el Gobierno quiere dar una buena señal, debe colaborar con la investigación de $Libra” y que la concurrencia de los citados será “el primer paso para que el Congreso ejerza su rol de contralor”.

Próximos citados

La ofensiva opositora no se limita a funcionarios de segunda línea. Ya se aprobaron las citaciones de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Guillermo Francos, jefe de Gabinete; y Manuel Adorni, vocero presidencial. También figura Demian Reidel, expresidente del Consejo de Asesores.

El trasfondo es claro: vincular a la cúpula del oficialismo con las denuncias en torno a la criptoestafa $Libra, un caso que el kirchnerismo viene utilizando como eje de desgaste político en medio del proceso electoral.

Más adelante también deberán presentarse los promotores del proyecto, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, así como empresarios vinculados al sector, entre ellos Diógenes Casares y Charles Hoskinson, quienes ya aportaron testimonios sobre presuntos retornos indebidos a miembros del entorno presidencial.

En la lista de testigos también aparecen Jerónimo Walsh y Ariel Parkinson, socios de Novelli, además del traductor presidencial Walter Kerr, quien participó en reuniones con Hayden Davis, creador de $Libra.

Finalmente, se sumarán Paulo Stark, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), y Giselle Castelnuovo, exsubsecretaria de Asuntos Públicos y responsable del Registro de Audiencias.

La comisión, así, promete convertirse en un escenario de máxima tensión política, con la oposición decidida a avanzar sobre el corazón del círculo presidencial.

Fuente: Perfil