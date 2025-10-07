Este martes, La Libertad Avanza (LLA) recibió otro duro revés de cara a las elecciones legislativas 2025. La fiscal electoral de La Plata, Laura Roteta dictaminó que Diego Santilli no está habilitado para ocupar la cabeza de la lista de diputados en la Provincia de Buenos Aires.

Con esta designación, el oficialismo buscaba reemplazar a José Luis Espert, el economista libertario que renunció a su candidatura el domingo pasado. Su dimisión se produjo en medio de controversias ligadas a presuntos vínculos con Fred Machado, el empresario actualmente bajo juicio por narcotráfico, que será deportado a Estados Unidos.

Originalmente, la lista de Espert era secundada por la actriz Karen Reichardt, pero el espacio político decidió impulsar a Santilli para que tome el primer lugar.

El lunes, los apoderados de La Libertad Avanza presentaron un recurso ante la Justicia Electoral solicitando que Santilli sustituyera a Reichardt. Su argumentación se basó en el decreto 171/2019, el cual estipula que, en caso de reemplazo por renuncia, fallecimiento o incapacidad de un candidato, el lugar debe ser ocupado por la "persona del mismo género que le sigue en la lista".

No obstante, la posición de la Fiscalía es contraria a la del espacio político. Según Roteta, la presentadora de televisión Karen Reichardt debe ascender al primer puesto, y el resto de los candidatos deben correrse un lugar hacia arriba en la lista.

La fiscal argumentó en su dictamen que acceder al pedido de La Libertad Avanza socavaría el propósito de la ley de paridad de género y su marco normativo. Estas leyes buscan corregir las desigualdades estructurales históricas en la participación política de las mujeres.

En este contexto, Roteta también citó un dictamen previo de la Fiscalía Nacional Electoral, advirtiendo que las normativas de paridad no pueden interpretarse de modo que resulten en una regresión de los derechos que justamente se proponen proteger e impulsar.

A pesar de las marcadas diferencias entre la postura de la Fiscalía y la propuesta del partido, la decisión final sobre quién liderará la lista recaerá en Alejo Ramos Padilla, el juez federal con competencia electoral de La Plata. Esto implica que el dictamen de Roteta no tiene carácter obligatorio.

Una vez que Ramos Padilla dicte su resolución, esta podrá ser apelada y revisada por la Cámara Nacional Electoral.

Todo este debate legal y político se produce justo después de que LLA había empezado a movilizar recursos y esfuerzos para trabajar con la imagen de Santilli y así intentar reducir la diferencia de votos que tienen con el kirchnerismo en la Provincia de Buenos Aires.