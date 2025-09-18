A menos de un día que el mileismo viera como la Cámara de Diputados confirmaba la vigencia de las leyes de financiamiento universitario y los fondos para el hospital Garrahan, este jueves el Senado rechazó el veto a una ley que propusieron los gobernadores y que propone una nueva forma de distribuir loa Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

En la sesión de este jueves en la Cámara Alta la oposición se impuso con 59 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones. De esta forma se ratificó la vigencia de la Ley 27.794 sobre Fondo de Aportes del Tesoro de la Nación a las provincias.

Los votos en contra fueron de los seis integrantes de La Libertad Avanza; los cordobeses del Pro Carmen Álvarez Rivero y Luis Juez; y el formoseño Francisco Paoltroni. En tanto que las abstenciones fueron del entrerriano Alfredo De Ángeli; y de los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri.

Esta ley fue impulsada por los gobernadores, ahora con este primer aval en el Senado, la norma deberá volver a Diputados en donde se espera que pueda tener algunas dificultades para lograr el apoyo. Es que cuando fue aprobada allí, los votos en contra sumaron 90, más del tercio necesario para blindar el veto.

Este proyecto de ley impulsado por los gobernadores incorpora a la Ley 11.672 (complementaria permanente de presupuesto) un artículo sin número a continuación del 180. Dispone que los recursos que corresponda distribuir al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias, creado por el artículo 2 inciso d) de la ley 23.548 de coparticipación, serán redistribuidos según lo estipulado por los artículos 3 y 4 de esa norma.

La iniciativa prevé que la redistribución se deberá hacer en forma diaria y automática y en las mismas condiciones que las del artículo 6 de la Ley de Coparticipación y los recursos que la compongan serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipables.

El debate

Abrió este debate el senador pampeano Daniel Bensusán, quien aseguró: “con este nuevo veto el presidente otra vez acusa a las provincias de irresponsables, con una burda mentira, porque Milei y sus secuaces otra vez quieren hacer creer que los fondos de los ATN las provincias los van a utilizar para gastos corrientes”.

“En ningún lado de la ley que el presidente vetó se cambia el criterio de los recursos, siguen siendo para emergencias y desequilibrios financieros”, aclaró el legislador de Unión por la Patria y agregó que “otro de los errores es manifestar que se modifica la Ley de Coparticipación, cuando no se hace eso”.

Bensusán también cuestionó los dichos del ministro de Economía, Luis Caputo, y aseguró que el Gobierno mantiene el equilibrio fiscal con fondos que son de las provincias.

Luego, el radical Maximiliano Abad sostuvo que “no solo se trata de una ley vetada sino de cómo se concibe el federalismo”. “Los criterios y las prioridades están invertidas. El Gobierno quiere sostener el equilibrio fiscal a costa de someter a las provincias”, cuestionó y advirtió que “sin provincias fuertes no hay país posible; el federalismo es una condición necesaria para el desarrollo argentino”.

Por su parte, el radical Pablo Blanco apuntó que las provincias “hoy reciben el 26% o 28% del 100% de la recaudación” por coparticipación, mientras que “el otro porcentaje se lo queda la Nación, y encima se queda con esta distribución de los ATN”, fondos que “distribuye de acuerdo a la complacencia política” con ciertas provincias.

Blanco aseveró que “en lo que lleva Milei de gobierno, Tierra del Fuego ha recibido cero pesos de ATN” y tampoco tuvo éxito en solicitudes de endeudamiento o anticipo de coparticipación.

La catamarqueña Lucía Corpacci aseguró que “a este Gobierno nadie quiere voltearlo, simplemente queremos que escuche, que entienda que efectivamente no es un emperador, que la primera obligación de un presidente es escuchar las necesidades de su pueblo”.

El formoseño Francisco Paoltroni que volvió a acercarse al oficialismo, pidió atender las “muchas cosas que están funcionando bien” en la Argentina. En ese sentido, dijo que “hasta ahora no he escuchado a nadie (hablar) del buen momento que está pasando la minería; el buen momento del sector hidrocarburífero; el buen momento de la ganadería… Por supuesto, hay sectores que están pasando un muy mal momento, pero esta desestabilización política conduce a una inestabilidad económica que atenta contra todos, y esto se repite, y es de manual”.

Para el formoseño, “este sistema es audodestructivo, porque no alcanzás a recuperarte que todo el mundo se concentra en ganar la próxima elección a costa de cualquier cosa, obviamente destruir la economía, que es lo que más resultado les ha dado a todos”.

A la hora de los cierres de bloques, el correntino Eduardo Vischi afirmó que "este proyecto apunta a recuperar fondos que tienen un destino específico para atender los problemas de emergencia”, y agregó “los fondos tienen que ir a las provincias porque es una necesidad”. También, sostuvo que “muchas responsabilidades fueron delegadas de la Nación a las provincias, pero no se transfirieron los recursos”.

En el cierre de Unión por la Patria, el presidente del interbloque José Mayans acusó al Gobierno de tener una “soberbia atroz”, y siguió que “todo lo que se lleva la patria financiera en intereses y más lo están pagando los trabajadores argentinos, lo están pagando los jubilados y pensionados. Eso está pasando y por eso es necesario que este Senado se pronuncie”.