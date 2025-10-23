El presidente Javier Milei designó a Pablo Quirno como nuevo ministro de Relaciones Exteriores. El funcionario, actual secretario de Finanzas y figura cercana al ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, asumió en reemplazo de Gerardo Werthein, quien presentó su renuncia a partir del lunes 27 de octubre.

Según el comunicado oficial, Quirno fue uno de los miembros clave del equipo económico que, según el Gobierno, “logró evitar la mayor crisis de la historia del país”. La designación buscó reforzar el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, profundizando la orientación promercado del Ejecutivo.

Quirno ya cumplía funciones como secretario de Relaciones Económicas Internacionales y se encargaba del diálogo con inversores extranjeros. Con su nombramiento, se esperaba que potenciara esa tarea desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Tras conocerse el anuncio, el propio Quirno expresó su agradecimiento en redes sociales: “Un honor asumir esta nueva responsabilidad. Muchas gracias al presidente Milei por la confianza y al ministro Luis Caputo por tantos desafíos compartidos. Seguiremos trabajando en equipo”, publicó.

El nuevo canciller mantiene una buena relación con Santiago Caputo y suele participar del canal Carajo Stream, identificado con el oficialismo. Incluso, acostumbra a usar el pin de las “Fuerzas del Cielo”, símbolo que caracteriza al círculo cercano del Presidente.

Desde el Gobierno indicaron que Quirno centrará su gestión en “abrir la Argentina al mundo, impulsando acuerdos comerciales para dinamizar la economía”. Además, continuará trabajando en “la consolidación de alianzas internacionales que fortalezcan la reinserción del país en Occidente” y en “la batalla cultural” tanto a nivel nacional como internacional.

En paralelo, el Ejecutivo debía definir quién ocuparía el Ministerio de Justicia, tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona. Entre los posibles reemplazantes se mencionaban a Sebastián Amerio, actual secretario de Justicia, y a Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata.

Amerio, hombre cercano al asesor Santiago Caputo, era valorado dentro del Gobierno por su vínculo con los jueces federales de Comodoro Py. En declaraciones recientes, anticipó que tras las elecciones se avanzarían con los nombramientos de jueces para cubrir vacantes, que actualmente alcanzan el 33% de los cargos en el fuero federal y más del 40% en el Ministerio Público Fiscal.

Además, el Presidente debía definir reemplazos para Patricia Bullrich, en Seguridad, y Luis Petri, en Defensa, ambos candidatos legislativos en los próximos comicios. También estaba pendiente la sucesión del vocero presidencial Manuel Adorni, quien asumirá como legislador porteño en diciembre.

Con la designación de Quirno, el Gobierno buscó transmitir continuidad en el área económica y despejar las versiones sobre posibles cambios en ese sector. Milei ratificó su respaldo a Caputo y a su equipo, aunque ahora deberá definir quién quedará al frente de la Secretaría de Finanzas.