La ministra de Gobierno de San Juan y candidata a legisladora por el Frente Por San Juan, Laura Palma, se refirió a distintos temas de gestión y de campaña de cara a las elecciones legislativas del 27 de octubre, donde remarcó la importancia de respaldar al proyecto político del gobernador.

“Desgraciadamente quedó confirmado el veto en lo que es jubilaciones. Apoyamos el aumento de las jubilaciones pero no prosperó”, explicó Palma al referirse a lo ocurrido en la última sesión legislativa. En ese sentido, destacó que mantiene “mucha comunicación con nuestros diputados” y que dialogó con sus pares para seguir de cerca el debate parlamentario.

En clave electoral, la funcionaria aseguró que si bien la campaña aún no comenzó formalmente, el espacio ya está en las calles. “Seguimos recorriendo diversos lugares, charlando con la gente y con un muy buen agradecimiento por parte de la gente. La gente acompaña mucho al gobernador, lo quiere. Muchos la están pasando mal y nuestra misión es recordarles la importancia de ir a votar el 27 de octubre y a que acompañen al proyecto del gobernador”, afirmó.

Palma también se refirió a la seguridad y al vandalismo, asegurando que se han tomado medidas para que los responsables de hechos de daños sean identificados y sancionados. “Los actos de vandalismo los que cometen deben pagar las consecuencias y si son menores de edad los padres son civilmente responsables. He invitado a las empresas a que, si tienen identificados a los responsables, hagan las denuncias correspondientes”, enfatizó.