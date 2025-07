La ministra de Gobierno de San Juan, Laura Palma, no descartó una eventual candidatura a diputada nacional de cara a las próximas elecciones. Si bien aclaró que hoy su foco está en la gestión, se mostró predispuesta a asumir nuevos desafíos dentro del proyecto político que lidera el gobernador Marcelo Orrego.

“Creo que estamos en clima electoral siempre. Quienes estamos en política sabemos que es así. En este caso, al estar en funciones, estamos más enfocados en la gestión y lo institucional, pero también con ganas de salir a defender la propuesta del frente”, expresó Palma en el móvil de Canal 13.

Consultada directamente sobre si le gustaría ser candidata, respondió: “Vamos a estar donde el gobernador lo pida". A la vez añadió "En el frente hay muchas personas con total capacidad para asumir este desafío y cualquier persona que esté en política va a decir que sí. Si me toca enfrentarlo, lo haría con mucha pasión, como todo lo que encaro”.

Sobre su posible rol en la campaña, afirmó: “Voy a caminar como lo he hecho siempre: como una militante más. He sido fiscal general, he capacitado fiscales, he salido a hablar con los vecinos, y eso es lo que voy a hacer nuevamente”.

Sobre las entrevistas en el Consejo de la Magistratura para el cargo de juez de Familia

Por otro lado, la ministra se refirió al trabajo que se lleva adelante en el Consejo de la Magistratura, donde se desarrollan las entrevistas para cubrir la vacante en el Segundo Juzgado de Familia. “Hemos entrevistado a 28 postulantes y tenemos una cantidad similar para el viernes. Luego avanzaremos con la postulación de las ternas”, explicó.

Respecto al cargo vacante de Fiscal General tras el fallecimiento de Eduardo Quattropani, señaló: “No hemos recibido todavía una comunicación formal por parte de la Corte para iniciar el proceso de cobertura del cargo. La Constitución establece que dentro de los 90 días debe cubrirse, así que todavía estamos en término”.