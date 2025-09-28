El presidente Javier Milei volverá a combinar la política con el show al encabezar un multitudinario acto en el Movistar Arena el próximo 6 de octubre, a casi un mes de las elecciones legislativas nacionales. El evento será el escenario elegido para el lanzamiento de su más reciente libro, “La construcción del milagro”, donde el mandatario detalla el trayecto de su gestión desde que asumió el cargo.

El estadio de Villa Crespo, con capacidad para 15 mil personas, no es casual: fue el mismo lugar donde el líder libertario cerró sus campañas presidenciales de 2023. La jornada, cuya apertura está prevista para las 18:00, emulará el formato que ya se vio en el Luna Park meses atrás, con una fuerte impronta política y musical. Se espera que el Presidente suba al escenario junto a su Gabinete y varios candidatos de La Libertad Avanza, después de un video introductorio sobre su recorrido de campaña.

En los pasillos del estadio, en tanto, se volverá a armar una pequeña feria con más de 3.500 libros sobre liberalismo, a precios accesibles, entre 10 mil y 15 mil pesos cada uno.

Uno de los momentos más esperados es la actuación de Milei junto a "La banda liberal", un grupo musical integrado por figuras cercanas a su entorno. La formación incluye al diputado Alberto Benegas Lynch en la batería y a su hermano Joaquín Benegas Lynch en la guitarra —quien además es candidato a senador por Entre Ríos—, junto con Marcelo Duclos en el bajo. Si bien el año pasado solo interpretó su clásico "Panic Show" de La Renga, la banda ensaya un repertorio más amplio para esta ocasión, buscando convencer al Presidente de cantar más de un tema.

El cronograma del evento, que también podría incluir a la Orquesta de Granaderos para el Himno y la presentación de otros libros afines al liberalismo, culminará con un discurso político de Milei. El jefe de Estado ofrecerá un balance de su Gobierno y un mensaje de cara al futuro.