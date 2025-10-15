Para el diputado Córdoba, el beneficio de Zona Fría es sinónimo de "federalismo"

La Cámara de Diputados de San Juan realizó este miércoles la segunda sesión especial del año para tratar un tema que generó consenso entre la mayoría de los bloques: la preocupación por la posible eliminación de la Ley de Zona Fría, que otorga descuentos en las tarifas de gas a usuarios de regiones con bajas temperaturas.

El diputado provincial Juan de la Cruz Córdoba explicó en declaraciones a Canal 13 San Juan que la convocatoria surgió “ante la preocupación que tenemos nosotros como representantes de los sanjuaninos sobre la posible eliminación de la ley que contempla la zona fría”. Además, comentó que previo a la sesión mantuvieron una reunión con autoridades de la Cámara Baja. “Nos reunimos con los diputados nacionales Nancy Picón y Walberto Allende, junto a los presidentes de bloque, para conocer la situación en el Congreso. Ellos integran la comisión de Presupuesto y deben emitir un despacho el 4 de noviembre”, detalló.

Según Córdoba, existe un compromiso de algunos legisladores nacionales para sostener el beneficio. “Nos informaron que hay diputados que están a favor de que se siga manteniendo este beneficio y decidieron brindar apoyo a las distintas legislaturas de las provincias”, afirmó. Durante la sesión, la Cámara aprobó un proyecto de comunicación dirigido al Congreso de la Nación, expresando la postura sanjuanina de mantener la vigencia de la ley.

Córdoba recordó que “cuando en 2021 se solicitó que San Juan fuera incorporada al régimen de zona fría, se acreditó que la provincia tenía distintas zonas con temperaturas extremas, similares a las de otras jurisdicciones que ya contaban con el beneficio”. En ese sentido, remarcó que la ley “sirve no solo para que familias de bajos recursos puedan pagar sus boletas de gas, sino porque representa una cuestión de equidad climática. Es federalismo, es estar atentos a las necesidades de los habitantes de la provincia”.