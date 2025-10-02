El candidato a diputado nacional en tercer término por el espacio Fuerza San Juan, Fabián Gramajo, pasó por Es lo que Hay, por Canal 13 y en una extensa charla aseguró que cambió el escenario de tercios que se mencionaba para las elecciones y ahora está polarizado de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Esta definición la lanzó en medio de la caída de aceptación del gobierno de La Libertad Avanza y el desplome de la imagen de Javier Milei.

Gramajo sostuvo que “el sanjuanino te abre la puerta para dialogar, para escucharte, a diferencia de lo que ha sucedido en otras provincias, primero con la baja participación en el último proceso electoral como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después se incrementó la presencia de ciudadanos en la provincia de Buenos Aires. Pero tiene que ver esa ausencia en la que la gente no está pensando en ir a votar, sino está pensando en cómo llega a fin de mes”.

“San Juan es uno de los distritos, según los números que tenemos, es uno de los que mayor porcentaje de ciudadanos se van a acercar a votar, estamos hablando de un 70% del padrón electoral. No es malo el promedio”, analizó y añadió que “hoy no están tan consustanciada la ciudadanía en ir a votar el 26. Obviamente que los próximos días que nos acerquemos a la fecha se va a intensificar la campaña y la gente va a estar definiendo si va a votar o no. Lo importante es que se pueda expresar”.

Sobre la provincialización de la elección, el exintendente de Chimbas mencionó que “en mi caso me toca estar en el tercer lugar, eso significa que trabajamos mucho más para hacer una gran elección, donde estamos viendo un escenario que ha mutado de tercios en algún momento con un muy buen porcentual de LLA en su momento, también con el sector de Juntos por el Cambio que hoy tienen otro frente electoral Por San Juan y el espacio nuestro de Fuerza San Juan. De alguna manera ese escenario que mirábamos hace un par de semanas atrás se ha desvirtuado y hay otra discusión” y añadió que “se polarizó en parte porque es una elección nacional”.

Gramajo, sobre la campaña, dijo que “recorremos la provincia como lo hacemos en todo el Gran San Juan y en estos días recorremos los departamentos cordilleranos”, aunque resaltó que “se va a concentrar mucho en el Gran San Juan. Sabemos que en el interior profundo de la provincia tenemos muchos sanjuaninos y sanjuaninas que están necesitando que lleguen las soluciones, que ya han esperado más de dos años y esto no ha sucedido”.

Mirá la entrevista completa al candidato a diputado nacional en el video que acompaña esta nota.