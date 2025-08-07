Para Peluc, el veto a la Ley de financiamiento universitario "es una de las opciones"

Tras una extensa jornada legislativa en la Cámara de Diputados, el legislador sanjuanino José Peluc, representante de La Libertad Avanza, compartió con Canal 13 San Juan su visión sobre el tratamiento de varios temas sensibles, como la declaración de emergencia universitaria, el financiamiento del sistema de salud y el rechazo de decretos clave por parte del Congreso.

“En épocas electorales todos quieren zafar la pintura, y han logrado sacar proyectos que no estaban en nuestros planes, pero bueno, nada que no se pueda mejorar con el tiempo”, dijo Peluc al referirse a la aprobación de la emergencia universitaria, una medida que desde su espacio no acompañaban.

Consultado sobre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo vete la ley, el diputado no lo descartó: “Es una de las opciones. Seguramente el Ejecutivo ya sabía del posible resultado y veremos cómo lo llevamos adelante”.

Peluc se mostró firme en su postura sobre las limitaciones económicas actuales y el rol del Estado: “No es fácil hacerse cargo de semejantes compromisos de pago. No podemos tirar por la borda el esfuerzo que hace la sociedad, desde el que más tiene hasta el que menos tiene”.

En línea con la visión del presidente Javier Milei, el legislador enfatizó: “Estamos para velar, como dice el presidente. A él lo contrataron para arreglar la situación de la Argentina y todos tenemos que velar para tener un país serio y ordenado”.

Respecto a la inversión en salud, consideró que debería ser prioridad, aunque aclaró que es necesario orden fiscal: “Salud debería ser siempre una inversión, siempre y cuando esté ordenado y bien planteado. Con desfasajes económicos es difícil poder arreglarlo. No podés solucionar en un año y medio todos los problemas que tiene la Argentina”.

Peluc también apuntó contra ciertos sectores del Congreso que, según él, utilizan las sesiones con fines electorales: “No me sorprendió la participación de mis colegas sanjuaninos porque ya lo venían anunciando. Lo que me preocupa es que se piense que haciendo las cosas así podemos sacar el país adelante”.

El legislador cuestionó duramente el modo en que se trató el temario legislativo: “Hubo proyectos que ni siquiera tenían dictamen de comisión y se terminaron tratando igual. Cuando vienen estas épocas electorales, juegan en bloque y no con el corazón puesto en la gestión. Lo difícil es eso”.

Afirmó, además, que existe un intento deliberado de obstaculizar la gestión del presidente: “Siempre tratan de perjudicar al gobierno de turno. En este caso, al de Milei. Y eso me molesta, porque están tirando por la borda el esfuerzo de la sociedad en su conjunto”.

Encuentro de Minería

Consultado por su ausencia en la reciente edición de Argentina Cobre, Peluc explicó que se encontraba en Buenos Aires por compromisos legislativos, aunque reafirmó su respaldo a la actividad minera: “Siempre hemos acompañado el tema de la minería y la producción. Ha estado la autoridad del Gobierno Nacional muy bien representada y nosotros ahí nos sentimos representados”. Además sumó “Hay un compromiso de política de Estado por parte del Gobierno Nacional con respecto a la minería. No lo dudamos para nada”.