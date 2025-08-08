La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, arribaría a San Juan el próximo lunes 11 de agosto para liderar un encuentro centrado en la seguridad en el deporte, con especial foco en el fútbol argentino.

Durante la jornada, que contará con la participación de autoridades provinciales, dirigentes de clubes y referentes del sector, se debatirá el Plan Federal de Seguridad que contempla, entre otros puntos, el regreso del público visitante a los estadios. Además, se presentará el proyecto de ley anti barras, en sintonía con el programa nacional “Tribuna Segura”.

A diferencia de su última visita en octubre de 2023, cuando llegó en el marco de la campaña presidencial acompañada por Luis Petri y se reunió con el entonces candidato a gobernador Marcelo Orrego, esta vez Bullrich arribará en calidad de funcionaria nacional, con una agenda enfocada en gestión y cooperación interprovincial.

La elección de San Juan para el evento no es casual: la provincia es una de las pocas que mantiene una política de apertura al público visitante, lo que la convierte en un modelo de referencia en materia de seguridad deportiva.