A casi tres semanas de haber iniciado las conversaciones de la tercera paritarias del año entre el Gobierno provincial y los sindicatos docentes, hay dos gremios que este viernes entregarán una respuesta negativa a la propuesta oficial sobre el incremento salarial. Solo resta definir la posición de uno de ellos, que contestará también este viernes. Con la dilatación de la conversación, anticiparon que podría desencadenar en medidas de fuerza si no llegan pronto a un acuerdo.

Los plenarios docentes y reuniones de delegados fueron llevadas a cabo durante el miércoles por los gremios AMET y UDAP. La respuesta que definieron los órganos internos de los sindicatos fue negativa en relación a la propuesta realizada por el Gobierno provincial.

El ofrecimiento que elevó el pasado martes el ministro Gutiérrez constó en actualizaciones escalonadas entre septiembre y noviembre, con incrementos vinculados a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y mejoras específicas en ítems remunerativos. Para septiembre 2025: incremento del valor índice aplicando la variación mensual del IPC del mes anterior; aumento del 15% en el concepto Nueva Conectividad San Juan (remunerativo); incremento de 4 puntos en todos los cargos del nomenclador docente.

En octubre 2025 la propuesta es actualización del valor índice conforme la variación mensual del IPC; incremento de 4 puntos en todos los cargos del nomenclador docente. En noviembre 2025 sería con actualización del valor índice conforme la variación mensual del IPC; incremento de 4 puntos en todos los cargos del nomenclador docente.

La propuesta no fue satisfactoria para los representantes de los docentes de los dos gremios mencionados, mientras que UDA definirá en las próximas horas su posición. Que los dos primeros hayan definido en negativa, no implica que el restante lo haga de la misma forma, de hecho, en las conversaciones anteriores, el gremio conducido por Karina Navarro había mostrado conformidad en una propuesta en la que AMET y UDAP se había mostrado en disidencia.

Las tres semanas de dilatación de las conversaciones le abren la puerta a las medidas de fuerza, que en el caso de mayor golpe para hacerse sentir, conduce al paro de actividades por parte de los docentes.

La extensión de la charla ocasionó que la liquidación de los sueldos del mes de agosto se haga solo con el incremento referido al IPC que dio a conocer el Indec correspondiente al mes de julio. Este desfasaje de que los docentes cobren en septiembre un incremento que representó la suba de los precios de dos meses atrás, es uno de los elementos que despertó malestar en los docentes, aseguraron fuentes gremiales.

Este viernes volverán a verse las caras en el Centro Cívico los representantes del gobierno y los gremios, reunión en la que intentarán llegar a un acuerdo discusión mediante.