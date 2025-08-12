Ya en los primeros minutos de este miércoles, el Ministerio de Hacienda informó que, tras 9 horas de negociaciones, no llegaron a un acuerdo en la reunión paritaria que se celebró entre los gremios docentes y el gobierno de la provincia.

Desde la cartera económica informaron que “después de arduas negociaciones no se llegó a ningún acuerdo entre el Gobierno Provincial y los gremios, por lo cual las partes hacen un cuarto intermedio hasta el próximo jueves a las 14 horas, en sede del Ministerio de Educación”, aseguran en un breve comunicado.

Tras esta segunda reunión, lo único que se supo es que no se llegó a un acuerdo, pero desde el gobierno provincial no informaron cuál fue la nueva propuesta presentada.

En la primera reunión paritaria que se celebró la semana pasada el gobierno ofreció:

- un incremento en el mes de octubre equivalente a la variación en los índices de precios de los meses de julio, agosto y septiembre, según el IPC.

- un incremento para el mes de diciembre equivalente a la variación en los índices de precios de los meses de octubre y noviembre.

- un incremento en las asignaciones familiares para el mes de agosto, de acuerdo al IPC de los meses de mayo, junio y julio.

Los gremios no aceptaron esta propuesta y este lunes hubo una nueva reunión en la que tampoco se llegó a un acuerdo por lo que la reunión del jueves será clave para tratar de arribar a una recomposición salarial.