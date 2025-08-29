Desde gremio UDA adelantaron que no aceptarán el ofrecimiento planteado por el Gobierno provincial en la mesa paritaria y exigió que los puntos ofrecidos para noviembre se adelanten a agosto. Con esta postura, el gremio que encabeza Karina Navarro se suma al rechazo que ya habían expresado UDAP y AMET frente a la última propuesta oficial.

Desde el sindicato señalaron que la prioridad es que los 18 puntos pendientes de la conciliación obligatoria se incorporen cuanto antes al salario docente. También remarcaron el descontento por la última liquidación, que no habría cumplido con las expectativas de los trabajadores de la educación, generando un clima de malestar y desilusión en las escuelas.

Entre los reclamos que acompañan el pedido salarial, UDA planteó que persisten dificultades estructurales. Se mencionaron los puntos desfasados en la escala de los directores de nivel secundario y problemas de seguridad en distintos establecimientos. Además, el gremio insistirá en que una parte del adicional por conectividad pase a ser bonificable, para que el beneficio impacte de manera más efectiva en los sueldos.

La expectativa de los docentes está puesta en que el Gobierno brinde una respuesta más concreta y contemple las demandas pendientes. En caso de no lograrse un acuerdo, los delegados definirán las próximas medidas, aunque desde el sector remarcan que la intención no es salir a la calle sino alcanzar un entendimiento que garantice salarios dignos.