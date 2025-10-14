Este martes 14 de octubre, el gremio de Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a paro nacional como medida de fuerza por mejoras salariales y algunos puntos particulares como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Desde San Juan, los gremios de UDAP y AMET decidieron adherir a este paro y, en horas del mediodía se conocieron los números de acatamiento.

Según el secretario general de AMET, Daniel Quiroga, expresó que, según los números que le informaron, hubo un acatamiento del 82 al 86% en las escuelas técnicas. Por otro lado, la secretaria del gremio de UDAP, Patricia Quiroga, mencionó que el acatamiento desde su espacio fue del 98%.

Cabe destacar que los gremios tienen un acuerdo con el gobierno provincial vigente en paritarias hasta noviembre, mes en el que se tienen que volver a reunir. Es conocido que hay una buena relación y diálogo constante entre los secretarios generales y las autoridades del ministerio de Educación. Esta adhesión generó malestar en el gobierno.