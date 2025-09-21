El diputado sanjuanino de La Libertad Avanza, Fernando Patinella, se refirió al traspié que sufrió el presidente Javier Milei en el Congreso tras el rechazo a los vetos presidenciales a la ley de financiamiento universitario y a la emergencia en salud pediátrica. Según el legislador, la votación no refleja un avance del kirchnerismo, sino un fenómeno de coyuntura política.

“Es una proyección de lo que se había dado en la elección de la provincia de Buenos Aires. No ha habido un incremento en los votos del sector justicialista, sino por el contrario, hubo un porcentaje significativo que en esta oportunidad no acompañó. Ese porcentaje perfectamente se puede recuperar si logramos puntualizar mejor la comunicación sobre la entidad y necesidad de los proyectos que llevamos adelante”, sostuvo.

Patinella también cuestionó la actitud de la oposición al considerar que las posturas adoptadas en el Congreso tuvieron un único objetivo: debilitar el rumbo económico del Gobierno. “Son posiciones radicalizadas en el sentido de que tienen una sola finalidad y es pegarle a la línea de flotación del proyecto económico. Ninguno de esos sectores presentó alguna alternativa ni un proyecto más allá de lo presupuestario para mejorar salud, discapacidad o educación”, remarcó.

Consultado sobre el vínculo con los gobernadores y las gestiones que viene realizando el Ejecutivo nacional, el legislador libertario señaló que ya se observan intentos de acercamiento, aunque todavía no se tradujeron en respaldo parlamentario. “Evidentemente lo que pasó en la Cámara fue replicar lo que ya se había votado antes. De todos modos, creo que se va a llegar a un acuerdo significativo en torno a los verdaderos intereses del programa de gobierno, y vamos a contar con el acompañamiento de los sectores democráticos por excelencia en la Argentina”, afirmó.

De esta manera, Patinella relativizó el impacto político de la derrota legislativa e insistió en que el oficialismo podrá recomponer su fuerza en el Congreso si logra reforzar su estrategia de comunicación y consolidar consensos con los sectores dialoguistas.