Este miércoles se concretó una sesión especial en la Cámara de Diputados de San Juan. Allí se debatió una resolución para repudiar la intención del Gobierno nacional de eliminar el subsidio de Zona Fría. En ese sentido el diputado provincial por La Libertad Avanza, Fernando Patinella, fue el único legislador que votó en contra afirmando que a la provincia “no le corresponde ese beneficio”.

El diputado provincial habló con el móvil de Canal 13 luego de emitir su voto. Allí justificó su postura argumentando que San Juan no reúne las condiciones climáticas ni estructurales para formar parte de este beneficio y que la inclusión de la provincia respondió a “una maniobra política y electoral”.

“Lo que estoy en contra es de la especulación y el oportunismo electoral que forman parte de este tipo de planteos. Este tipo de beneficios se amplió con fines políticos, utilizando la necesidad de la gente para hacerla rehén del voto en época de elecciones”, expresó Patinella durante su exposición en el recinto.

El legislador señaló que su intención era dejar en claro los fundamentos técnicos y económicos detrás de su voto, más allá de la postura general de la Cámara. “Quiero que mis conclusiones queden registradas en el ámbito del recinto, porque me interesa que se entienda el alcance de lo que se está debatiendo”, manifestó.

Patinella explicó que las verdaderas zonas frías reconocidas por ley son las que fueron establecidas en el año 2001: “Las zonas frías originarias son la Patagonia, la Puna y Malargüe en Mendoza. Son regiones que realmente requieren asistencia por las bajas temperaturas extremas y la necesidad de fomentar la población allí. San Juan no pertenece a ese grupo”.

En ese sentido, sostuvo que la ampliación del beneficio que incluyó a San Juan en 2021 “no respondió a criterios técnicos sino a conveniencias políticas”. Según el diputado, el sistema actual de subsidios “genera una distorsión en la distribución y una carga desigual, donde el 50% de los usuarios termina subsidiando al otro 50%”.

Finalmente, Patinella defendió que el retiro del beneficio de Zona Fría no significa que la asistencia no pueda existir, sino que debería canalizarse mediante “otras normativas más justas y específicas”, dirigidas a quienes realmente lo necesiten.

“No me opongo a que se ayude a la gente que lo necesita, sino a que se mantengan privilegios sin fundamento climático ni técnico. Hay que aplicar criterios reales y no decisiones con fines electorales”, concluyó el diputado libertario.