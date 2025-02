“Mire, señor Presidente, yo fui uno de los convocantes de esa marcha. No soy kirchnerista, soy maricón y me la banco”, dijo fuerte en su discurso, con la bandera trans en su escritorio, el diputado nacional por Santa Fe, Esteban Paulón. También señaló a algunos colegas de la Cámara por sus dichos y repercusiones, después de la masiva marcha en todo el país el pasado sábado 1 de febrero en defensa de la comunidad LGBTIQ+.

A pedido de una cuestión de privilegio, mientras se debatía este miércoles en el Congreso la suspensión de las PASO, el referente y militante por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ arrancó hablando sobre la marcha del sábado pasado. “Cientos de miles salimos a la calle a decirle al presidente de la Nación que no vamos a admitir ningún retroceso en materia de derechos y de valores democráticos”, dijo con euforia Paulón y agregó: “Se lo decimos porque el Presidente usó un Foro Internacional para en una generalización injusta y temeraria”.

“Si el presidente de la Nación decidió elegir un caso de una condena de una pareja en Estados Unidos para ilustrar el supuesto vínculo entre la bandera de la diversidad y la pedofilia, me pregunto, por qué no usó el caso de Giselle pellico en Francia para decir que el matrimonio heterosexual en su forma más extrema es abuso sexual? ¿Por qué no usó la figura del Padre Grassi para decir que el catolicismo en su forma más extrema es pedofilia?” dijo el diputado santafecino ante todo el recinto este jueves y sumó: “Usó la figura de una pareja de varones porque tenía claro lo que quería decir.”

Después de dirigirse al Presidente, el diputado arremetió contra dos compañeros de la Cámara de Diputados: “El diputado Santiago Santurio, que figura como redactor de La Derecha Diario, que publicó con una foto previa a la marcha, por supuesto, porque todo es fake y dijo que las organizaciones el LGBT convocábamos a una marcha a favor de la pedofilia. Que me diga el diputado Santurio, ¿qué expresión a favor de la pedofilia hubo en esa marcha? Que me cuente, por qué el medio en el que colabora dice eso”.

También fue contra la polémica diputada libertaria, Lilia Lemoine y expresó: “Me gustaría que la diputada Lemoine, que nos hace dibujitos para que entendamos porque piensa que somos estúpidos y que no entendemos lo que dijo el Presidente, nos manda el caballito de Troya. Detrás de la falsa idea de una supuesta ideología de género, viene la idea de la pedofilia”.

Además, fue contra Guillermo Francos y también le dedicó unas palabras: “no vamos a volver a vivir entre cuatro paredes, como pretende el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Que vaya él a vivir su sexualidad entre cuatro paredes".

Para cerrar su discurso, Paulón explicó por qué tenía la bandera trans en su escritorio mientras decía sus palabras: “Sin lugar a dudas el gobierno, Santiago Caputo, los asesores, se piensan que son muy vivos, que a la marcha le contestan con más provocaciones y ayer hicieron un anuncio temerario, no por la medida que es una fake news. Acá en Argentina ningún nene de 5 años trans es mutilado. Acá lo que se están mutilando son los derechos del colectivo LGBT y la salud pública”, concluyó.