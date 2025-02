Mientras el peronismo sigue en plena reconfiguración tras la última derrota electoral, la interna entre el kirchnerismo y los sectores que buscan renovar el liderazgo se intensifica. En ese marco, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz lanzó una declaración contundente que promete sacudir al espacio: “Hay una etapa cerrada en la conducción de Cristina Kirchner hacia el conjunto del movimiento peronista”.

El posicionamiento de Tolosa Paz no es casual. La legisladora se mostró alineada con el nuevo espacio político de Axel Kicillof, el "Movimiento Derecho al Futuro" (MDF), marcando un quiebre con la conducción de la ex vicepresidenta. Según la diputada, su postura no es nueva: ya había expresado la necesidad de renovar el liderazgo dentro del Partido Justicialista cuando, junto a otros dirigentes, impulsó a Ricardo Quintela como posible presidente del PJ nacional.

Además, la legisladora destacó la importancia del peronismo más allá del PJ, aunque reconoció que este sigue siendo la herramienta electoral clave del espacio. “Kicillof tiene la vocación de no repetir los errores del pasado”, afirmó, diferenciándolo de la conducción que ejerció Cristina Kirchner.

La postura de Tolosa Paz cobra aún más relevancia considerando que en 2023 compitió en las PASO bonaerenses contra el actual gobernador. Ahora, su apoyo refuerza la idea de que Kicillof busca consolidarse como un nuevo referente dentro del peronismo, en un escenario donde la figura de Cristina Kirchner es cada vez más cuestionada dentro de su propio espacio.