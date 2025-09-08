Tras la dura derrota que recibió La Libertad Avanza en manos del peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, el diputado nacional libertario por San Juan, José Peluc, en diálogo con Canal 13 sostuvo que deben recalcular algunas estrategias y comprometerse más “para transmitir mejor el mensaje”.

El diputado nacional que es cercano a la estructura de Karina Milei y del presidente Javier Milei, habló en referencia a los resultados adversos que obtuvo el espacio en la provincia que lidera Axel Kicillof.

“Creo que tenemos que recalcular algunas estrategias, comprometernos más para salir y hablar mejor con la gente, transmitir mejor el mensaje. Y hacerle ver a la gente de que en caso que esos resultados se repitieran, la Argentina corre el riesgo de que el kirchnerismo vuelva, vuelve la corrupción, el atraso, la desidia o avanza la libertad”, declaró el diputado nacional.

Para el legislador, haber quedado en segundo lugar en las elecciones bonaerenses tiene que ver con haber adelantado las elecciones provinciales y no pegarlas a las nacionales.

“Cambios de estrategia, algo tenemos que hacer porque no nos dio el resultado que no debería dar, escuchar más a los dirigentes provinciales, no tantas decisiones nacionales. Calculo que en estos días seremos llamados a alguna reunión para ver cómo sigue la estrategia para adelante”, destacó Peluc.

Sobre cómo puede impactar en las elecciones nacionales en San Juan, el legislador mencionó que en la provincia “no hay elecciones locales. En las elecciones pasadas no éramos alentadores para nada, llegamos escasamente a los 10 puntos en la elección provincial, pero después fue distinto porque cuando había que acompañar a las medidas del presidente, creo que la sociedad eso no lo pone en juego. Obviamente tenemos que trabajar mucho para lograr eso”.

En relación a los recortes en salud que afectaron al Garrahan y otros hospitales, el desfinanciamiento a las universidades y a la investigación, la quita de pensiones, las trabas a las personas con discapacidad, las congelaciones del bono a los jubilados y los vetos presidenciales las jubilaciones, entre otras cosas, en el lado del peronismo creen que jugó un papel importante. Sin embargo, para el libertario Peluc, tuvo su implicancia, pero es “porque no hemos tenido la oportunidad de explicárselo bien a la gente a lo que estamos haciendo. Estamos creyendo que la sociedad que lo sufre o lo padece se da cuenta y la verdad que queda la duda en los que no están involucrados”.

“Creo que el electorado está recalculando permanentemente para dar con la tecla. Me parece que el electorado está a prueba y error como es en los procesos de cambios profundos que está dando la sociedad”, dijo Peluc y añadió que con el resultado de este domingo “corremos el peligro que el kirchnerismo vuelva, porque de nuevo no tiene nada, son las mismas caras, los mismos actores. Es imposible decir que está naciendo un nuevo peronismo, son los mismos que estuvieron en todo este tiempo atrás”.

Con un tono crítico, Peluc reconoció que “algunos nombres le han afectado al armado nacional (de LLA), creo que el presidente en el mensaje lo dio a entender y creo que de alguna manera eso va a ser recalculado”.

Mirá la entrevista completa al legislador nacional por San Juan del espacio libertario, en el video que acompaña a esta nota.