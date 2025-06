En medio de las especulaciones sobre posibles alianzas electorales en San Juan de cara a las elecciones legislativas, el diputado nacional José Peluc, referente de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia, descartó un acuerdo con Producción y Trabajo, el espacio político que lidera el gobernador Marcelo Orrego.

“Yo sigo pensando que a la sociedad hay que darle alternativas reales y no unirnos solo por una elección”, expresó Peluc, quien se mostró crítico con las alianzas circunstanciales que, a su juicio, no tienen sustento ideológico. “Tenemos experiencias de uniones partidarias que se hacen por una elección y terminan mal. Si no nos unimos antes, si Tucumán (por Martín Turcuman) y Patinella se fueron de ese espacio, es porque no pensamos igual”.

El legislador libertario también remarcó que cualquier discusión sobre alianzas debe hacerse con transparencia: “¿Por qué no te puedo preguntar? Si no me he juntado en las peores épocas, ¿qué le diría ahora a mis afiliados, a mis amigos, al vecino al que siempre le dije que éramos distintos?”.

El mileista agregó: “Me lo preguntan a mí, pero no le preguntan al Gobernador si tiene ganas de una alianza. Cuando se plantea una posible unidad, automáticamente se sube al ring el Partido Justicialista”.

Sobre el final Peluc aseguró que La Libertad Avanza tiene fuerza propia en la provincia y que no necesita alianzas para consolidar su espacio: “Con el presidente Milei, vamos a meter dos diputados en San Juan porque vamos a ganar. No sé si ganamos o perdemos con una alianza, pero sí sé que tenemos una identidad clara”.