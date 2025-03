Este jueves se filtraron chats de un grupo de WhatsApp de los diputados de La Libertad Avanza, donde fue señalado José Peluc por un mensaje en el que parece referirse a la represión del miércoles en las afueras del Congreso. Horas más tarde, el legislador sanjuanino aseguró en Compacto 13, que el chat es verídico, y que su mensaje fue “un chiste” en el que se refería a otra situación.

La filtración del chat se hizo pública en el programa Argenzuela de C5N que conduce Jorge Rial. Justamente, el conductor fue quien leyó el mensaje, y acusó al diputado de “burro” por cómo estaba redactado el mismo, y de incitar a la violencia.

El mensaje de Peluc indicó: "Muchachos todo bien, pero si vamos a pelear lo hagamos de tal manera que el otro no la cuente más. De lo contrario sigamos de largo"

"El chat es verídico, es del bloque, eso no lo podemos negar", confirmó a Canal 13. Luego el libertario agregó: "Lo que está fuera de contexto es el contenido"

Peluc explicó que cuando en el programa comenzaron a reproducir el audio de otra diputada libertaria, esta se refería a un vuelo privado, en el que una ex azafata, que estaría vinculada al presidente Milei, está sospechada de ingresar al país con valijas sin ser revisada. "No tiene nada que ver con la marcha", aputntó.

Luego, en el programa mostraron la captura de la diputada. El legislador comentó que cuando su colega escribió el mensaje, todos estaban en sesión y que solo les estaba comunicando lo que estaba pasando afuera del Congreso.

Peluc aseguró que con su mensaje no se refería a la manifestación como daban a conocer en este programa. El sanjuanino indicó que el mensaje quedó inmediatamente abajo de estas capturas de la cobertura de TN sobre lo que acontecía en las afueras del Congreso. "16:38 es el horario en que publica la diputada, y el mío fue 19 y pico, osea, está todo fuera de contexto, todo lo que se va hilando si lo lees todo junto sin mirar el horario", explicó.

De hecho, las capturas de la cobertura de TN son de las 16:53, mientras que se ve que Peluc mandó el mensaje a las 19:38. "Eso es lo feo que tienen los mensajes. Si lo lees todo junto, tenes que ver todo el detalle", expresó.

El diputado del Bloque de La Libertad Avanza aseguró que su mensaje en realidad era "un chiste para los diputados que habían tenido un altercado". Incluso aseguró que "lo último que harían" como bloque sería burlarse de los jubilados. "Creo que ninguno estaría con intenciones de burlarse de los jubilados, nada que ver", sostuvo.

Consultado sobre las acusaciones de Rial y sus compañeros en la mesa, que lo tildaron de incitar al avance de las fuerzas de seguridad sobre los manifestantes, Peluc fue efusivo al expresar: "¡Pero por favor, nada que ver!"

El diputado calificó al programa de C5N como uno de "chimento". "Son de cuestiones más mediáticas, son diferentes estilos, lo entiendo que ellos quieran presentarlo así, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra", aseguró el legislador exponiendo una vez más de que se trató de una tergiversación de su mensaje.

Peluc le restó importancia a la filtración del chat del bloque libertario. El diputado indicó que en el grupo no lo integran solamente legisladores, sino que también hay asesores y secretarios. “No hay problema que lo filtren porque no tenemos nada que ocultar”

El video del escrache a Peluc

Represión afuera del Congreso

El presidente Milei, la ministra Bullrich y otras figuras del Gobierno aseguraron que la manifestación de los jubilados junto a hinchas del fútbol argentino, se trató en realidad de un intento de destabilización. Peluc adhirió a esto y agregó: "No son jubilados los que fueron"

El legislador libertario indicó que está bien que las personas que quieran apoyar el reclamo de los jubilados se acerquen a las afueras del Congreso donde estos cada miércoles se reunen para pedir mejoras en su jubilación. "Está bien que se manifiesten en la marcha, pero tanto como tirar baldosas, tirar piedras y demás no, eso ya no sirve. Estabamos olvidandonos de este tipo de desmadres , y creyeron que iban a ganar la calle y no la pudieron ganar tampoco", expresó el diputado que aseguró que las fuerzas de seguridad actuaron muy bien.

Para Peluc no estaba previsto para el operativo antipiquete que los manifestantes llegaran a la puerta del Congreso, por lo que "las fuerzas de seguridad tuvieron que actuar", refiriéndose a la represión de las fuerzas que aplicaron el protocolo antipiquete.