Este martes se realizó la apertura de sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados de San Juan, durante este acto el gobernador Marcelo Orrego leyó su discurso anual. Estuvieron presentes diferentes autoridades y figuras de la política local, pero hubo una ausencia que llamó la tensión, ya que el diputado nacional José Peluc de La Libertad Avanza (LLA) no asistió al evento.

Diario 13 contactó al legislador, quien reconoció que no asistió al evento, pero aclaró: “no fui porque no me invitaron”, aseguró el referente libertario en la provincia. Ante la pregunta de sí piensa que la no invitación fue un acto a propósito, Peluc dijo que cree que no fue algo hecho adrede: “Me imagino que se les pasó”, opinó el libertario.

Después de quedar afuera de este evento, Peluc también habló de su relación con el orreguismo y dijo que mantienen una relación de cordialidad, aunque reconoció que “somos distintos”.

El legislador libertario también analizó como evalúa el panorama electoral de este año que tendrá elecciones legislativas y evaluó si es posible que se unan en una alianza de cara a los comicios y aseveró que “no creo que se dé, por más que me inviten a los actos”.

Sobre el final, Peluc habló sobre el hecho de que el orreguismo suele apoyar casi todas las iniciativas libertarias en la Cámara de Diputados de la Nación, pero todo parece indicar que en San Juan el espacio del gobernador parece querer la distancia con la LLA.

“El gobierno provincial acompaña las medidas del Presidente, pero somos espacios distintos, en algunos casos no acompaña cuando así lo decide el gobierno de San Juan”, cerró Peluc.

Sobre las legislativas

El 26 de octubre de 2025 se realizarán las elecciones legislativas. En el caso de San Juan, la provincia renovará tres de las seis bancas de los seis diputados nacionales que representan a la provincia.

Se trata de dos escaños de Unión por la Patria que ostentan los diputados Walberto Allende y Fabiola Aubone. A estos dos legisladores se suma la diputada María de los Ángeles Moreno, de Producción y Trabajo, el partido político provincial que lidera Marcelo Orrego.

Los diputados que conservarán sus bancas hasta el 2027 son Jorge Chica de Unión por la Patria, José Peluc de LLA y Nancy Picón de Producción y Trabajo.