A pesar de que comparten espacio político, son compañeros de bancada libertaria en el Congreso de la Nación y defienden “las ideas de la libertad” juntos, el diputado nacional sanjuanino, José Peluc, intentó despegarse de José Luis Espert, quien decidió declinar su candidatura a legislador de La Libertad Avanza (LLA) por provincia de Buenos Aires en medio de un escándalo vinculado a dinero presuntamente narco. El sanjuanino, que es armador de Karina Milei en la provincia, dijo que casi no conoce al economista y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja (donde también renunciaría a la comisión).

Fue en “Mirá quién habla”, por Canal 13, que el diputado nacional libertario por San Juan, intentó desmarcarse del diputado Espert, que apareció en una investigación judicial norteamericana por haber recibido dinero de “Fred” Machado, un empresario ligado al narcotráfico, algo que luego reconoció el fin de semana. A raíz del escándalo, el también economista declinó su candidatura de las elecciones legislativas de este 26 de octubre.

Peluc, aseguró que desconoce “el hecho. Yo a Espert no lo conozco, o sea lo ubico de ahora. Nunca me fue a visitar a San Juan” y añadió: “nunca he tenido una charla con él, porque no es de mi bloque, sino aliado", pese a pertenecer ambos al mismo bloque de La Libertad Avanza y agregó que "desconozco como viene, no tengo ni la confianza suficiente para haberle preguntado si de lo que se lo acusa es verdad”.

En el mismo sentido, el diputado de LLA sostuvo que “desde lo personal, se ve mal que alguien sospechado de esto estuviera siendo candidato. Yo no puedo decir que está vinculado, no me consta. Yo no lo conozco”.

El nombre de Espert surgió hace algunos días en una investigación que se lleva adelante en Estados Unidos sobre el empresario patagónico que se lo vincula con el narcotráfico. En este contexto, el candidato a diputado nacional por la oposición, Juan Grabois, realizó una denuncia en la justicia contra el legislador nacional y candidato a mantener una banca.

Con el correr de los días, el gobierno no consiguió quitar de agenda el tema y fue escalando, al punto de tensión que terminó con la renuncia a la candidatura. Sin embargo, desde el Gobierno Nacional sostienen que se trata de una operación y acusan al kirchnerismo de ejecutarla, relato que sostuvo Peluc en Canal 13.

“Si es cierto que tenían tantos datos, por qué no lo denunciaron antes y esperan a una elección. A la sociedad no hay que subestimarla, saben que son golpes que le quieren dar a La Libertad Avanza”, lanzó el libertario y allegado a los Milei, que intentó despegarse de Espert, de quien dijo casi no conocerlo.