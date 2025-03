El diputado nacional de La Libertad Avanza, José Peluc, habló en Jorge por la Mañana sobre distintos temas de actualidad política y reafirmó su alineamiento con el presidente Javier Milei.

Durante la entrevista, se refirió a la polémica filtración de un audio en el que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, instaba a generar "quilombo" durante la sesión del miércoles pasado. Al respecto, Peluc minimizó la situación y sostuvo que “es normal que en este sector libertario se manejen de esa forma porque tienen otra manera de hacer política".

Además, aclaró que en los grupos internos hay asesores y secretarios, por lo que no les afecta la filtración ni buscan culpables: "No tenemos nada que ocultar y no es una cacería de brujas. No nos influye para nada como bloque".

Consultado sobre cómo evalúa el primer tramo del gobierno libertario, Peluc fue contundente: "Es totalmente exitoso. Con un puñado de diputados y senadores venimos logrando las leyes o las cosas que se necesitan."

Asimismo, reconoció que hubiera sido ideal aprobar la Ley Ómnibus en el inicio del mandato, pero afirmó que siguen adaptándose a la situación y trabajando para concretar las reformas propuestas por Milei.