El diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), José Peluc, respaldó la iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei y rechazó las críticas que buscan, según él, “ensuciar al gobierno”.

“Este fue un proyecto del presidente y es imposible que queramos que fracase”, sentenció Peluc al ser consultado sobre la iniciativa, que busca impedir que personas con condenas por delitos de corrupción accedan a cargos públicos. Si bien reconoció que en contextos electorales no suele haber acompañamiento legislativo para estas propuestas, reafirmó la voluntad de seguir impulsándola.

“Hay que estudiar que en momentos electorales no es oportuno presentar estos proyectos porque no son acompañados. Pero la presión es la misma en un año electoral que en uno no electoral”, explicó.

En ese sentido, cuestionó a los sectores que intentan vincular el proyecto con un supuesto daño al oficialismo: “Usar el recurso de intentar manchar al presidente con un discurso como ese es muy bajo. No está en nuestro estilo y creo que no va a perjudicar para nada, porque la gente sabe perfectamente que lo que el presidente quiere es limpiar la casta”, disparó.

Peluc también destacó que el cambio iniciado por Milei sigue generando expectativa en la ciudadanía: “Tenemos que seguir contagiando a la gente para que se asiente el cambio que vino a dar el presidente, y que creo que es lo que nos va a pasar a los argentinos”, afirmó.

Finalmente, instó a la dirigencia política a leer con responsabilidad el contexto social y no utilizar temas sensibles para sacar rédito: “Es importante saber leer el contexto y no usar estas cuestiones para intentar confundir a la sociedad. Lo importante es, de alguna manera, hacerle ver que a la sociedad no se le miente más, y eso se demuestra en cada elección”, concluyó.

Peluc adelantó además que estará en Buenos Aires durante la semana, colaborando con el armado del espacio de cara a los próximos desafíos electorales.