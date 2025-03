Cuando hace algunos meses se hablaba del regreso de UPCN a la CGT, ahora el líder del gremio de los estatales parece poner un aviso de alerta, si es que quieren seguir con la unidad. Es por esto que José ‘Pepe’ Villa dio un aviso para que la conducción de la central sindical lo convoque, en el marco de nuevas medidas de fuerza anunciadas a nivel nacional.

Este último martes, el titular del sindicato que nuclea a los empleados públicos estuvo en Canal 13 y dejó una frase picante respecto a la CGT.

Al ser consultado sobre cómo estaba el diálogo con la central obrera sostuvo: ‘No, con la CGT no tengo diálogo, no invita, no sé cómo deciden, sinceramente no sé. Volví un día porque me enteré, pero no llaman, no llaman. No sé quién decide, si deciden dos o tres’.

Sobre la mención del Secretario General de la CGT, Eduardo Cabello en las que mencionó que había diálogo nuevamente con UPCN, Villa sostuvo ‘pero no me llaman para ir a una reunión a discutir qué vamos a hacer. No discutimos que vamos a hacer, nos prendemos de cualquier movilización de izquierda, de derecha, del centro, de lo que sea, pero no’.

‘Si nos están criticando que somos unos burócratas, que somos unos corruptos, que somos estos desde la izquierda ¿qué vamos a ir juntos? Pero discutimos eso. Si la última movilización que hicimos fue la de la Universidad’, lanzó el líder sindical.

Villa aclaró que su intención no es irse de la central obrera. ‘No quiero alejarme ni mucho menos. Lo que no quiero es tener cargo de responsabilidad. Donde no me quiero implicar en cosas como solidarizarme con sindicato que nunca estuvieron en la CGT, nunca. No me parece, hay que dar lugar y conversación y charlar con los que estuvieron siempre’, dijo.

En esta dirección, Villa apuntó contra gremios docentes ‘hay sindicatos de maestros que nunca estuvieron en CGT. No es que no quiera dar esa solidaridad para con los maestros, no, no es eso, sino por qué no le damos prioridad a los que estuvieron y a los problemas de los demás. Hay un montón de gente que tiene problemas. Si el único problema fuesen los maestros, bueno, sería entendible, pero hay mil problemas más en este país, hay mil problemas con este gobierno’, cerró Villa en alusión a las decisiones de Nación.