José Pepe Villa, no sólo lleva décadas al frente de UPCN en San Juan, sino que también tiene en su haber una extensa trayectoria militante dentro del peronismo, en el que ocupó desde cargos de diputado hasta ser miembro del Consejo Provincial. Sin embargo, disparó contra los líderes del Partido Justicialista de la que está alejado hace un puñado de años y dijo que ‘van a perder las elecciones’.

Que el partido viene atravesando una crisis institucional no hay dudas, más allá de que desde hace algunos meses empezaron a gestar un acuerdo que parece haber calmado las aguas, puertas adentro. Pero las discrepancias continúan, tanto en presentes dentro del espacio como en aquellos que supieron ser hombres importantes en el armado o apoyo, como el sindicalista Villa, que aportó diputados y concejales en las listas peronistas.

Pero desde hace algunos años el presente es otro para el gremialista y el partido, al punto que pronosticó una derrota justicialista en las urnas en las próximas elecciones, aduciendo también que Orrego se encuentra haciendo bien las cosas.

Sobre los motivos por los que se alejó del Partido Justicialista, Villa dijo: ‘Yo pedí simplemente una sola cosa, una retrospección, una autocrítica de lo que se hizo y por qué se perdió, por algo fue. Entonces nos presentamos, yo pierdo y me presento de nuevo como la gran solución, pero a mí me votaron en contra’, criticó.

En su disgusto, Villa contó que hace ‘tres o cuatro años más o menos’ que no va al partido pese a que ‘era del Consejo Provincia que se fue, yo estaba ahí, pero ya está, no quiero saber más nada’.

‘Estoy grande para esto, para discutir con gente, algunos que no han leído nada, que no tienen historia, que tienen otra historia distinta al peronismo clásico de Perón y de Evita, con una visión distinta de formas de llegar al poder, de gobernar, entonces ya está, no tengo ganas de discutir’, dijo el titular de UPCN.

Sin embargo disparó con todo hacia las autoridades y quienes buscan el protagonismo intentando ser candidatos de cara a las próximas elecciones.

Sobre Gramajo, Andino y Gioja, quienes ser perfilan como posibles candidatos, Villa dijo: ‘No hay ninguno que sea mejor. Yo creo que pierden. No está haciendo mal las cosas Orrego, yo sé que hay falta de recursos, un montón de cosas que se podrían hacer, pero no hay recursos, entonces está tranquila la provincia y no está siendo alternativa el PJ hoy en día’.

Por último, Villa dejó un mensaje al mencionar que ‘hay que llamar a todos. Acá, los dirigentes peronistas nos olvidamos de la gente, del pueblo. Perón siempre nos decía, “tenemos que estar junto al pueblo”, nosotros todos, nos hemos olvidado. Nos olvidamos y bueno, perdimos, ya está. Alguien llegó, cautivo y ganó’.