En medio de la polémica por la recusación presentada por Emilio Baistrocchi contra tres autoridades del Tribunal de Cuentas de la Provincia, uno de sus integrantes, el vocal Daniel Pérez Celedón, salió al cruce del exintendente de la Ciudad de San Juan. En declaraciones al programa “Mirá Quién Habla” por Canal 13, el funcionario aclaró cómo se gestó la objeción al ejercicio 2023 de la gestión municipal capitalina y defendió el proceso llevado adelante por el organismo.

“Conozco bien las funciones de cada uno, del auditor, del fiscal y ahora del vocal, que es lo que soy actualmente. Lo que puedo manifestar es que nosotros hacemos un análisis técnico. Lo que él (Baistrocchi) dice del presidente (Pablo García Nieto) y del Dr. Juan Flores no nos cabe a nosotros”, afirmó Pérez Celedón.

El vocal detalló que la observación realizada responde a un trabajo interdisciplinario que incluyó informes contables, legales e ingenieriles. “En este caso particular, no es un informe hecho por uno solo, sino que han intervenido distintas disciplinas. Está apoyado por un informe jurídico, un informe contable, realizado por la fiscal, y uno de ingenieros”, remarcó.

Pérez Celedón también subrayó que la resolución no fue individual, sino adoptada por los cinco miembros del Tribunal, incluyendo figuras que no forman parte del grupo recusado por Baistrocchi. “Nosotros decidimos por unanimidad que la documentación que se nos proporcionó no era suficiente para que ese cargo no existiera. Tanto en el cargo como en los reparos. Todos votamos igual: el Dr. Conti, el Dr. Frack, yo mismo y también los otros dos integrantes que fueron objetados”, detalló.

Además, recordó que el proceso aún está abierto y que Baistrocchi tiene la posibilidad de ejercer su derecho a defensa. “Ahora está corrido el traslado, él tiene la oportunidad de defenderse y presentar más documentación. Esa documentación volverá a ser analizada por el auditor, la fiscal, el ingeniero, el área jurídica, y si está todo bien, el cargo se levanta”, concluyó.

En ese marco, Pérez Celedón relativizó el alcance de la recusación presentada por el exintendente, afirmando que se trata de un planteo legal cuya resolución no está, por ahora, en sus manos: “Ese tema no lo veo yo, porque es muy jurídico”.

La defensa del vocal busca responder a las acusaciones de parcialidad política y a la denuncia de “persecución” impulsada por Baistrocchi, quien sostiene que el Tribunal actúa con motivaciones ligadas al sector del exgobernador y actual senador, Sergio Uñac, con quien mantiene una notoria ruptura política.