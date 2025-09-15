Pese a haber ganado en Bahía Blanca, Milei recortó a la mitad los fondos de asistencia a inundados

El Gobierno nacional dispuso un drástico ajuste sobre los recursos destinados a la reconstrucción de Bahía Blanca, ciudad que en marzo fue golpeada por un temporal devastador. La decisión, publicada esta semana en el Boletín Oficial, redujo de $200.000 millones a $100.000 millones el Fondo Especial de Asistencia para Emergencias, originalmente creado por el Decreto 238/25.

El recorte fue confirmado en un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, con la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Economía, Luis Caputo. La medida llega pocos días después del triunfo electoral de Javier Milei en la ciudad, donde su espacio La Libertad Avanza obtuvo el 46,41% de los votos, y profundiza el malestar social.

No se trata del primer desencuentro entre la Casa Rosada y los bahienses. En junio, Milei ya había vetado una ley votada por unanimidad en el Congreso que destinaba $200.000 millones a la reconstrucción mediante infraestructura y asistencia directa a las familias. En ese momento, el Ejecutivo argumentó que el Decreto 238/25 ya preveía fondos para cubrir la emergencia.

Sin embargo, ahora ese mismo fondo es reducido a la mitad. La decisión golpea tanto a las familias que todavía esperan asistencia como a las obras de infraestructura necesarias para reparar los daños que dejó la tragedia climática.