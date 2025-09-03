Pese a no haber condiciones de seguridad, Milei cierra la campaña con un acto en tierra peronista

El Ministerio de Seguridad bonaerense manifestó su preocupación por el lugar elegido para el cierre de campaña del presidente Javier Milei, previsto para este miércoles 3 de septiembre en la localidad de Trujui, partido de Moreno.

El acto se realizará en el Club Atlético Villa Ángela, un predio periférico rodeado de calles de tierra y escombros, afectado además por las lluvias. Allí, el comando de campaña de La Libertad Avanza espera reunir a Milei, a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, al armador Sebastián Pareja, a candidatos de las ocho secciones electorales y a unos 10 mil militantes que llegarían en alrededor de 100 colectivos.

“Están descuidando al Presidente”, advirtió el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien informó haber alertado a Casa Militar sobre los riesgos del lugar. “No reúne condiciones de infraestructura para recibir a 10 mil personas y mucho menos al Presidente. El acceso es por dos calles de tierra anegadas, no hay un perímetro cercado, falta iluminación y hay escombros por todos lados”, señaló en diálogo con Infobae.

La preocupación oficial se centra no solo en la precariedad del predio y la falta de salidas de emergencia, sino también en el clima social tenso, que en la última semana derivó en agresiones a comitivas oficialistas en Lomas de Zamora y Corrientes. “Ese lugar no es un perímetro cerrado, y si el acto comienza de noche, la situación se vuelve aún más riesgosa”, remarcó Alonso.

El funcionario aclaró que su advertencia no responde a un posicionamiento partidario, sino a criterios de seguridad. “Lo que estoy haciendo es llamar la atención. En Lomas de Zamora ya se expuso al Presidente a un riesgo similar, a pesar de que advertimos que no era conveniente el lugar elegido para la caravana”, recordó.

A la falta de infraestructura se suma un malestar vecinal: según Alonso, en la zona hubo quejas por la distribución selectiva de alimentos realizada por un referente local de La Libertad Avanza, lo que alimentó tensiones.

“Están descuidando al Presidente como lo hicieron en Lomas de Zamora y en Corrientes con su hermana”, insistió el ministro. No obstante, Milei ya eligió el mismo predio en 2023 para cerrar su campaña presidencial en la provincia, en un acto en el que estuvo acompañado por la entonces aliada Carolina Píparo.