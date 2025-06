La diputada nacional sanjuanina Nancy Picón (Producción y Trabajo) brindó declaraciones telefónicas luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en el caso Vialidad. En sus palabras, la dirigente no escatimó críticas y celebró el fallo como un acto de justicia necesario para la Argentina.

“La gran frase es que Cristina dice que obtuvo un ‘certificado de dignidad’, pero está tan lejos de tenerlo alguien que está preso”, afirmó Picón, aludiendo a los dichos de la ex mandataria. “Lo importante es el mensaje que dejó la Corte: no importa si es presidente, ex presidenta, vicepresidenta o ministro. La justicia es igual para todos y hoy se cumplió”, subrayó.

Picón interpretó que el fallo trasciende a la figura de Cristina Kirchner. “Este mensaje no solo fue para ella, sino para todos los que hacemos política”, dijo. Y agregó: “En un país normal no tendríamos que sacar leyes como Ficha Limpia, pero si no lo hacemos, cualquiera puede ser candidato”.

La legisladora sanjuanina no dudó en calificar al kirchnerismo como “la política más dañina que pudo tener la historia argentina”, y vinculó la condena de CFK con la crisis económica que atraviesa el país. “Esto que está pasando es consecuencia de todo lo que se robaron, porque se la robaron toda. Hoy no hay trabajo porque fundieron el país”, denunció.

En esa línea, destacó que desde el Congreso están “peleando por el aumento a los jubilados, por las pensiones para personas con discapacidad”, y lamentó que esas urgencias sociales “sean la consecuencia de la corrupción estructural” que, según sostuvo, caracterizó al kirchnerismo.

Respecto del contexto político actual, Picón trazó un paralelismo con la historia reciente del país: “Cuando ganó Milei, la gente dio un mensaje. En 2001 fue el ‘que se vayan todos’ y hoy es ‘no nos convence nada’. Es lo que la gente eligió”, interpretó.

Finalmente, celebró el accionar de la justicia en esta etapa: “Festejo que hoy el derecho haya cumplido con su función, no porque sea contra CFK, sino porque así debe ser. Tenemos que trabajar con honestidad y vocación de servicio. La política es eso”, concluyó.

La condena a Cristina Kirchner ha reconfigurado el tablero político nacional y sus efectos se siguen expandiendo. Para Picón, lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones: “Hoy hubo un poco de justicia, y eso no es menor en la Argentina de hoy”.