El oficialismo nacional consiguió revertir un nuevo revés en la Cámara de Diputados al impedir que avanzara la iniciativa que pretendía limitar el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Si bien el proyecto ya contaba con media sanción del Senado y fue aprobado en general, no logró superar la votación en particular del artículo 3, donde la oposición no alcanzó la mayoría absoluta por apenas dos votos. Y en esa obtención de tiempo que obtuvo Milei, hubo un rol clave de legisladores sanjuaninos, que dividieron sus votos aportando 3 positivos y 3 negativos.

Por esa razón, el texto deberá regresar a la Cámara Alta, postergando una definición que había generado fuertes tensiones políticas entre los bloques de La Libertad Avanza, Unión por la Patria y los sectores del radicalismo.

Entre quienes votaron en contra de la iniciativa, además del libertario José Peluc, se encuentran las diputadas sanjuaninas Nancy Picón y María Ángeles Moreno, del bloque Producción y Trabajo. Ambas respaldaron la postura de no restringir el uso de los DNU por considerar que el Gobierno necesita herramientas para sostener su gestión.

“Lo que pasó fue una medida puramente política”, explicó Picón en diálogo con Radio Light. “Decidimos no acompañar el proyecto porque creemos que al Gobierno hay que darle gobernabilidad. Lo hicimos cuando éramos oposición en la provincia y lo hacemos ahora a nivel nacional. No vamos a entrar en el juego político que hoy plantean La Libertad Avanza y Unión por la Patria”, sostuvo.

La legisladora también apuntó contra el peronismo, al recordar el uso recurrente de los decretos durante gestiones anteriores. “Esta ley fue creada por Néstor Kirchner y muy utilizada por Cristina Kirchner, incluso para modificar ministerios. En ese momento no estaba mal, pero ahora sí lo está, según ellos”, cuestionó.

Con la votación trabada, el debate sobre los límites a los DNU se reabrirá en el Senado, en medio de un clima político marcado por la puja entre el oficialismo y la oposición en la antesala de las elecciones legislativas de octubre.

Que la modificación de la ley retorne al senado se lee como una lectura para los libertarios, quienes con el tiempo de debate y suponiendo un eventual veto presidencial en caso de que el Senado la convalide, el oficialismo cree que podría sostener el veto con una nueva conformación en Diputados.